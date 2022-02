Enriqueta Montórfano sobre la peatonal: Se vio un espíritu festivo

Luego de las repercusiones dadas este fin de semana con respecto a la apertura de la peatonal en el centro de la ciudad, la secretária de cultura Enriqueta Montorfano estuvo en dialogo en «el periodístico» con Ernesto Varela. «Se hizo esperar y había mucha expectativa, empezamos de a poco con Cultura en la Plaza que fue el primer proyecto pero la pandemia nos frenó en toda la idea de eventos que teníamos, eventos que tenían un anclaje y pertenencia, se hizo esperar, queríamos empezarlos en enero, pero el pico la retrasó, la primera peatonal fue un éxito porque hubo un gran trabajo de articulación, es un proyecto que tuvo impacto y participación. Desde Harosteguy hasta Rivadavia hubo gente, propuestas y todo lo que brindó cada área municipal. Los emprendedores locales tuvieron su espacio como así también los comercios de la zona, se vio un espíritu festivo. El armado comenzó a la mañana colocando ornamentación en la avenida San Martín, fue una alegría generalizada, a pesar del fresco, la gente bailó, y se divirtió esperamos que sea un incentivo para seguir adelante. Los banderines los preparamos para la peatonal. Sobre la participación y llegada de artistas de la zona, se puede hacer un canje de artistas? Hay convocatoria de provincia para itinerancia de artistas que compartimos y queremos que lleguen a todos lados, en un momento propusimos a provincia para que circulen las propuestas, ese trabajo se hace desde la auto gestión de artistas, siempre vamos a tratar de trabajar y lo hemos hecho apoyando a los artistas locales y ahora vemos la posibilidad de invitar a otros artistas para que nos acompañen. Se ha hecho algo parecido como la participación de Paola Crego en otro municipio de la zona. Sobre El carnaval infantil: «Con Corsolandia estuvimos trabajando casi a la par con la comisión en 2020 por los 50 años. En esa oportunidad se trabajó con un gran despliegue, en diciembre los referentes nos plantearon que no iban a estar más, son cuestiones internas de la comisión, y no había un referente claro. Necesitábamos una confirmación para ver cómo íbamos a estar, ellos plantearon que con la pandemia no pudieron juntarse y no querían exponer a los nenes, pero hoy por hoy los nenes están en las plazas, ya van a empezar la etapa escolar, . Tenemos una reunión pautada para hacer algo para los niños en el marco de los carnavales, esto lo estamos pensando porque tenemos ganas de generar proyectos para los chicos y estamos cerrando detalles para que los chicos tengan su día. Sobre la articulación con la cartera de turismo, dijo: Estamos trabajando mucho con la gente de producción que depende turismo. Las Flores está siendo elegida también ya que encuentra paz y tranquilidad. Las repercusiones van desde la primera edición de la peatonal y es una manera de entrar en calor para el aniversario de la ciudad. Queremos hacer una mega-fiesta para todos y celebrar el cumpleaños de la ciudad.

ENTREVISTA COMPLETA A ENRIQUETA MONTORFANO

