Esneldo Gioiosa Pte. De Bomberos Voluntarios: “Antes era una solicitud, ahora hay que completar un año de estudios”

Comentó sobre los requisitos para ser bombero voluntario. Lejos de ser solamente una actitud solidaria, que seguro es la principal, pero no hay dudas que el cuerpo activo de los cuarteles, se han profesionalizado tanto hasta por su propia seguridad, que deben cumplir importantes requisitos para ejercer esta sensible vocación en servicio de la comunidad.

“Estamos bien, administrando los bienes que son de toda la ciudad, cada vecino es dueño de la institución, pese a la situación económica contamos con fondos y estamos bien. Vamos a cumplir 64 años el próximo 17 de julio, hacer una fiesta como la que se hizo por los 50, hoy cuesta mucho dinero…Ingresé por los fundadores, ingresé como mecánico por Pedro Mozzi, hice la solicitud en octubre del 76, y juré en junio del 77, hice 28 de servicio, porque entre a los 16 años, y llevo 19 de jubilado…Los requerimientos cambiaron mucho, antes era solicitud donde te presentaban dos personas, a mi me presento Pereyra y Vergez, hacer un curso y ahora hay que completar un año de estudios para ser bomberos, los cursos se dan todos en el cuartel. Ahí si arrancas como bombero…” Por el reconocimiento social, hay más ganas de ser bombero?

“Se están inscribiendo muchos, luego quedan los que pasan por puntaje, hoy también depende mucho el tiempo disponible. El tema laboral se ha complicado, hay empresas que tienen muy poca gente, el tema de las salidas se recupera con las guardias para llegar al puntaje. Antes eran más flexibles las salidas de bomberos…” Sobre la vestimenta al bombero, dijo: “Se han comprado estructurales, el equipo de chaquetón grueso y pantalón por un valor de 1 millón de pesos, eso tiene vencimiento al igual que los cascos y las botas, cada 3 años se vencen, hay un lote y veremos qué hacemos, tal vez reciclarlos pero no es fácil… También nos hicieron llegar desde la Cooperativa de Rauch unas donaciones por las tareas que fuimos a hacer allí, nos donaron 3 millones de pesos para comprar más equipos…” Por el ordenamiento interno dijo: “Está todo muy finito con el tema del seguro, necesitas todo, seguro al día, para hacer algo no te puede faltar ni un papel para luego acceder a un subsidio. Hasta para comprar un móvil para jefatura o para viajar, solo hay subsidios para equipos de ataque, no para vehículos de traslado, hay como 15 entre camiones y móviles livianos. El costo de las baterías también es alto porque no es lo mismo que antes de poner una batería y lo que duraba, ahora cambiamos cada 2 o 3 años…” Sobre las solicitudes de la federación y acudir diversos siniestros a nivel nacionales, dijo: “Estamos en la Regional 5, y te llaman de otras para hacer curso, cuando Maciel fue al norte estaba anotado para incendios forestales y Florencia Boetto fue al sur. Los que estamos en esta Regional te llaman y movés, nosotros estamos en la región junto a Gonzáles Cháves, Rauch y antes era hasta Santa Teresita que ahora se fue a otra Regional, también hay un cuartel chiquito en Tandil en esta federación…” Sobre los cursos y preparación que tiene el cuartel ante un siniestro con un vehículo hibrido, dijo: “Si estamos, se dan cursos para instructor de diferentes temas, de los últimos que sale se trabaja para autos eléctricos se responde con un matafuego especial de polvo que viene para lo electrico, pasó con un camión en la zona del aero club, que era a gas -GNC- y explotó un tanque…” Sobre el bono contribución dijo: “El bono contribución finaliza en agosto y se vendió bien, se está terminando de cobrar y ahora vamos a esperar el sorteo, el año pasado el auto quedó y se sorteó de vuelta para que no queden dudas…” Ante la formación del cuerpo activo femenino, dijo: “El cuerpo de mujeres ya cumplió 15 años, Florencia Boetto fue una de las primeras, ahora hay lugar para 14 efectivas pero por el momento no se puede ampliar…” En el Final: “Gracias a Camuzzi que nos donó una Ranger para reparar, siempre la gente nos dona algo, hasta facturas…” Por la elecciones que se avecinan dijo: “Nos preparamos para las elecciones próximamente, tal vez dé el paso al costado porque hay que dedicar muchísimo tiempo, hoy no es lo mismo lo que fue cuando estuve del 2012 al 2014.”

Audio de la entrevista a Esneldo Gioiosa

