Estafa por falsa promoción de descuentos a jubilados: vecino florense pierde imporante suma de dinero

(foto ilustrativa) Un nuevo caso de estafa digital volvió a poner en alerta a la comunidad luego de que un vecino fuera víctima de un engaño relacionado con una supuesta promoción para jubilados difundida a través de Facebook. El fraude resultó en la generación de un préstamo a su nombre por un monto de $7.000.000, además del bloqueo de su cuenta bancaria. «Solamente me pidieron una foto mía sin claves ni nada. Lo que no puedo creer que esta gente de Facebook permita que aparezcan anuncios que no son los de las empresas oficiales y que desde el Banco otorguen un crédito tan fácilmente», contó Alfredo a FM Alpha. «Hago público lo que me pasó para alertar a la comunidad sobre todo a jubilados», finalizó.

About The Author