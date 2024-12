Este fin de semana comienza la magia de la Expo Fiesta de los 80`

Este fin de semana se presenta el festival Expo Fiesta 80`, un evento sin igual en el país que busca la magia de revivir una época que marcó a varias generaciones. En la mañana de El Periodístico con Ernesto chino Varela, estuvieron Liliana y Fabián Iglesias principales promotores del gran evento.

F: “Estamos en la etapa final, ya hoy se está armando el escenario y el pronóstico da buen tiempo. Hoy con los pronósticos se puede saber. La magia de un show al aire libre vale la pena correr el riesgo…” Para conocer más a su principal promotor, Fabián contó: “Estuve 12 años con Daniel Grinbak en la parte de Rock & Pop Internacional de los eventos. Se aprende todo, el manejo, la contratación. Luego un grupo mexicano cambió la empresa y se tercerizó todo, los que salimos empezamos a asociarnos, comercializamos bandas y hacer producciones propias. En todo este tiempo se logró una gran agenda artística y muchas cosas se hicieron artesanalmente. La experiencia nos llevó a saber el lado correcto… Grinbank (Daniel) nos decía que había que resolver desde el lugar del artista y el espectador. Era como estar en un mostrador y estar para ambos lados. El viernes es la noche internacional. Cada noche también va a contar con un show infantil. Está dentro del concepto de los 80s. La idea es que pueda tener en común el abuelo, padre, hijo y que los tres recorran esa etapa. Se trata de eso… Retrokids incluye Xuxa, Los Parchís, Pipo Pescador. La segunda noche hay un homenaje a María Elena Walsh y la tercera un homenaje al circo… La primera noche es el tributo a Queen que trabajan mayormente en España. Formaron la banda y ganaron un concurso en Europa. También participaron en Inglaterra. Cuando se da esa conexión con el público es emocionante. No es una imitación, es un tributo-homenaje. Es para no perdérselo…Esa noche está Calibre 80 con un tributo a muchas bandas de esa década también con algo de música disco… Es una banda que realmente te lleva a los 80. Es revivir la magia de los 80s. El sábado hay un tributo al rock nacional, Charly García con una banda muy sólida. Muchos de sus integrantes fueron músicos de artistas reconocidos. Todo es bailable, todos hits…El domingo es la noche tropical, estará una ex integrante original de Las Primas, aquel emblemático grupo musical que hizo canciones como “Sacá la mano Antonio” y otros. Todo comenzará a las 21hs. hasta la 1hs. y va a haber una platea de 1.000 sillas…”

Liliana sobre la venta y promoción: “La venta viene bien, viene levantando en el último tiempo, como todo cuesta, lo económico y además no conocer el evento. Cuesta meter un producto así en la ciudad. Venimos bien, bastante conformes. También hubo muchos eventos últimamente y la gente como que le cuesta. Se hizo promoción a través de las redes sociales para la zona, una gente amiga de Ayacucho que hace turismo está también interesada…Ellos arman para llevar gente en el día. Le ofrecimos el parque para acampar porque la municipalidad ha cedido las instalaciones sin cargo, pero bueno, veces no todo el mundo le gusta estar en carpa o al aire libre. También gente de Buenos Aires que nos han pedido un transporte para que los vaya a buscar a zona sur. La platea son numeradas se venden en el predio del festival a partir del jueves, las entradas ese día se unifica en ese lugar…en la promoción nos ayuda las chicas de la Asociación Celiaquía Argentina filiar Las Flores…” afirmaba Liliana.

