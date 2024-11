Este miércoles no habrá atención en los bancos por el Día del Bancario

Este miércoles 6 de noviembre no habrá actividad en los bancos de todo el país debido a la celebración del Día del Trabajador Bancario. De esa manera, no habrá atención presencial a los clientes y las sucursales estarán cerradas, pero las operaciones virtuales, al igual que en los cajeros automáticos, seguirán en funcionamiento. La jornada “celebra la tarea y el desempeño de los trabajadores bancarios y se pone el énfasis en el desarrollo de este sector, que comprende 64 bancos en el país, de los cuales 13 son públicos y 51, privados”, según un comunicado. Si bien la fecha es un día no laborable para los empleados, no es un feriado bancario. Por lo que la atención a los clientes por vías digitales continuará vigente, lo mismo que se garantiza el funcionamiento normal de los cajeros automáticos para todo tipo de operaciones. Así, se podrá operar en los cajeros y en las apps o los sitios oficiales de los bancos para realizar transferencias, pagos de servicios y el uso de otras funciones. También estarán disponibles los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, así como los pagos con transferencia. En tanto, el cese de actividades durante esta jornada también alcanza a las cámaras compensadoras que actúan en la liquidación y compensación de las operaciones. Debido a esto se realiza un corrimiento de fecha sobre los vencimientos coincidentes con el 6 de noviembre y se corren al día siguiente, el jueves 7 de noviembre.

