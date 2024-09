Eximición de Tasas: el Bloque Adelante-Juntos pidió claridad y responsabilidad política en las decisiones que afectan a todos

En los últimos días el intendente municipal, mediante conferencia de prensa, comunicó que no se cobrará hasta fin de año la Tasa por Seguridad e Higiene y la Tasa por Alumbrado Público (que se refleja en la factura de luz) a comercios e industrias que se encuentren en situación de crisis. Asimismo, se eximiría del pago de alumbrado público a los inquilinos y a los propietarios de única vivienda que estén en situación de necesidades básicas en riesgo. Al respecto, el bloque de la oposición remarcó en un comunicado que «en un discurso donde la centralidad se la llevó la crítica al gobierno nacional el mandatario local no mencionó cuales serían los parámetros que se tendrán en cuenta para incluir o no en la eximición de dichas Tasas a los vecinos, comercios e industrias. Cabe destacar que, desde hace un tiempo, en el marco del HCD está funcionando la mesa de alumbrado público. Esta mesa se compone de concejales de todos los bloques, representantes del Ejecutivo Municipal y autoridades de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores y trata principalmente de establecer una fórmula de cobro de la Tasa por alumbrado publico que se cobra junto con la factura de luz, para que el pago de la misma sea de la forma más equitativa posible, sin soluciones mágicas, sino trabajando de manera responsable por resolver una problemática que lleva más de 30 años. Con su comunicado, el intendente en un acto demagógico, pasó por alto el trabajo que viene realizando esta mesa, sin especificar parámetros, el monto que significaría eximir el pago de estas Tasas ni el método de financiamiento de la eximición. Consideramos fundamental que la información se brinde de manera clara y responsable, por ello desde nuestro bloque, exigiremos datos al Ejecutivo Municipal acerca de las cuestiones antes mencionadas mediante un proyecto de comunicación en la próxima sesión ordinaria del HCD».

About The Author