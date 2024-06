Ezequiel Coronel, concejal de TXLF y la relación con el resto: “No somos un grupo de amigos.”

El concejal suplente que se quedó en HCD en reemplazo, el año pasado al concejal Leo Municoy, y ahora con el alejamiento de Lorena Carrizo, todo dice que será hasta el 2025.

“Me siento cómodo en el HCD y fui muy bien recibido por mis compañeros de bloque. Con los concejales del resto de los bloques tenemos una buena relación, no somos un grupo de amigos porque debatimos diversos temas…Uno cuando toma la responsabilidad es como una mirada a seguir, nos gusta el compromiso para solucionar algunas cuestiones del día a día. Estoy dispuesto a seguir ya sea desde afuera o dentro del Concejo…” Sobre los temas que se tocaron en la sesión a mediados de junio, dijo: “Se presentó una ordenanza para aprobar el decreto presentado por el Ejecutivo con el Instituto Roffo que permite a los pacientes oncológicos que previamente hayan pasado por hospitales públicos y requieran otro tipo de atención puedan ser atendidos en otros institutos. Junto con la secretaría de salud y los profesionales del hospital son los que van a determinar qué caso se va a seguir atendiendo en ese Instituto. Todos los gastos que se efectúan saldrán desde partidas destinadas a la secretaría de salud…” Sobre el tratamiento de diálisis en Las Flores, dijo: “Sé que la secretaría cubre todos los gastos para que se hagan atenciones de diálisis pero habrá cosas para mejorar, lo tomamos algo para seguir trabajando…” Otro de los temas: “Hace un tiempo se estaba construyendo la planta de faena para pequeños animales, se trató en el HCD la posibilidad de aumentar el presupuesto para terminar lo que está en marcha…” Tambien se trató el cambio de firma de la empresa Claro, ante el alquiler de las torres: “La antena existente es en la esquina del cementerio, ahora con un cambio de firma hay que renovar el convenio que le permita tener la antena en ese lugar. Hay un sentido real para que esté ahí y tengamos un servicio eficiente…Parte de la zona rural está bastante afectada por la señal de telefonía celular, hacemos una evaluación para ver qué tipo de compañía funcionaría mejor, la empresa Personal parece que anda bien con mejor alcance, y se verá si se puede solucionar esa situación…” Otro de los temas delicados que se habló, fue el de las apuestas Online: “Es un problema que se está acrecentando, a raíz de la pandemia que sufrimos sin la posibilidad de distracción, etc. Se presentó un proyecto en contra de las apuestas online se busca promover a los jóvenes que traten de evitar ese tipo de costumbres que hace mal a la salud, se está convirtiendo en adicción, hay alumnos que en plena hora de clases están atentos al celular. Tenemos que trabajar a fondo con este tema porque con las redes sociales y todo lo que se ve a través del celular…” Sobre la parte política y la posibilidad de integrar una lista en el 2025, dijo: “Trabajar desde cualquier ideología política, es algo transversal que nos afecta a todos. Desde el HCD la herramienta más fuerte que podemos tener es generar conciencia no sólo en la escuela sino en la familia porque los chicos replican alguna actitud que viene en muchos casos desde la casa. No hay digamos, una doble vida que en la casa o en la escuela se comportan de una u otra manera. Hay que explicar las consecuencias que pueden tener…Vemos que últimamente en las redes sociales pareciera que está todo permitido, el mal uso trae consecuencias personales cuando se hace alusiones poniendo un manto de duda. Es una herramienta nutritiva para muchas cosas. Tenemos que hacer un párate de no escribir cualquier cosa porque sí. Hay gente que tiene familia, hijos…Tenemos que ser prudentes e inteligentes…”

Audio de la entrevista a Ezequiel Coronel

About The Author