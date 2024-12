F. Dorronsoro sobre los concejales del oficialismo: “Muchas veces cuando levantan la mano es por obediencia…”

Luego de la última sesión del año en el HCD donde se trataron sobre tablas diversos temas, aunque el más importante sin dudas es la participación de la asamblea de mayores contribuyentes (donde un contribuyente pidió la palabra) y el ejecutivo solicitaba aumento desde el 45 % para el ABL y del 80 % para la red vial por mantenimientos de caminos. Por esto, y repasando la parte política, hablamos en este caso con el concejal por Adelante – Juntos Federico Dorronsoro.

“En el contexto del HCD a veces da cierto resquemor hablar, ayer un ciudadano nos hizo pensar, nos dio entender que no se puede dar un 80% porque sí…. Se ganó por mayoría, lo que se votó lo votó el oficialismo, nosotros pusimos resistencia porque nos parece excesivo…El vecino dijo que a ellos les aumentaron el gasoil para producir, el ABL, los aumentazos también pasaron a nivel local y nadie repara en el ciudadano, fue muy linda la participación del vecino que nos enriquece y nos expone como políticos. Muchas veces cuando levantan la mano por obediencia y no por otra cuestión porque no creo que estén de acuerdo con un impuestazo así…” Afirmaba.

“Los costos son mayores y tenemos un municipio sobredimensionado, gasta mucho en sueldos que encima son malos y bajos. Es una política que ha sido acaparadora de todo, no ha dejado trabajar al privado. Nosotros propusimos aumentos más medidos. Parte de nuestra defensa era hacer eco que seguimos sin ver achicamiento de gastos. El municipio no da señales y tiene previsto gastar 40 millones de pesos en publicidad y se sigue ingresando gente. Seguimos con un modelo que en su momento sirvió y hoy ya no porque está desgastado… Recorro la calle y me da tristeza cuando no veo actividad comercial, tiene que ver con el poder adquisitivo, se trabajó en un desarrollo del centro para este año y no se llevó a cabo. Al municipio le falta la visión de las prioridades. Se van manejando en sensaciones de las redes sociales…Las motos conflictivas acapararon la atención, en su momento hubo controles y ahora se relajaron. Se han enquistado errores y hoy no tiene capacidad de acción. Fue un año no bueno para el Ejecutivo y no tenemos soluciones. Este vecino, como todos, quiere que el municipio de respuestas y soluciones. Se presentaron muchas cuestiones, nosotros presentamos más de 90 propuestas en el año, muchas no llegan a puerto porque no tenemos los votos necesarios. La ordenanza de la pirotecnia está aprobada desde el 2015 con reformas del 2019 y no se cumplió por eso pedimos que se haga inspección…” Afirmaba.

Sobre la sanción de la ordenanza impositiva donde hasta los contribuyentes tienen voz y voto, dijo: “Las tasas sobrepasan el 80%, el ABL el 45%. Seguimos aumentando en forma bruta pero no generamos accesibilidad de pago, porqué se ajusta más cuando hay menos capacidad de cobro…”

Sobre el proyecto de base de datos, comentaba: “Estamos proyectando para hacer una base de datos de reclamos pero no fue acompañado, no tenemos capacidad de generar reclamo, se habla de municipio de modernización, hacemos videos pero hay cosas tan simples que no se resuelven…”

En la puerta del 2025, y lo que se viene electoralmente, expresó: “La actividad legislativa no es lo que más me entusiasma. Soy más de hacer que proyectar, tiene que venir gente que renueve energía y tenga distintas miradas. Me llevó un tiempo adaptarme, estoy en un espacio que ha generado muchas cosas. Seguiré en política pero no me voy a presentar en el 2025. Con el espacio fuimos creciendo y hay que entender que competimos con un enorme aparato. Si para el 2027 hay un proyecto con un equipo y me eligen seguro esté, si no seguiré con lo mío en el ámbito privado, mis aspiraciones no son ambiciones desmedidas…”

