Fabián Blanstein Pte. Del HCD: “Sacar los expedientes y no patearlos para adelante”

El Pte. del Concejo Deliberante visitó el estudio de la emisora, y en un mano a mano con Ernesto Varela, tocaron varios temas, en principio los gastos – viáticos que tiene un concejal para moverse: “No está contemplado el tema de los gastos de representación en cuanto a la movilidad cuando hay que salir, lo único que se contempla en viáticos si por ejemplo algún concejal sale electo y es de la zona rural hay una contemplación pero lo demás no tenemos gastos como tiene el Ejecutivo. No está esa figura a nivel del Concejo Deliberante. Ningún HCD lo tiene, no está contemplado en la Ley Orgánica de las Municipalidades, debería tenerse en cuenta para cuando uno sale de viaje…sobre su interinato en la intendencia, si hubo un desvanecimiento en dicho proyecto, expresó: “Conformamos una suerte de fórmula, la misma que en el 2011 y el 2019, el fue proclamado como intendente y a nivel personal como concejal y votado como presidente. Alberto siempre es seducido por el gobierno provincial y nacional para ocupar un cargo importante, no puedo hablar mucho porque soy parte interesada pero sería importante. Los gobiernos de Alberto han tenido características de refundación, lo vemos en la calles con innumerables cantidad de obras, por ejemplo, eso lo gestiona él con sus viajes y ojalá pueda acceder a un cargo provincial o nacional, está expectante para que eso suceda, si en algún momento se produce lo voy a honrar de la mejor manera ya que me formé con él.

A mí preparó la vida pero también la gente que fui encontrando en el camino para ejercer cualquier cargo que tenga que ocupar y más tratándose de la comuna donde uno ama la ciudad y siempre quiere lo mejor para Las Flores, hoy me siento muy seguro con muchos aspectos que fui conociendo, pasé de ser un profe de educción física, un docente, pasé a ocupar el cargo de director de deportes, concejal electo, secretario de desarrollo humano. He tratado de honrar para que mi ADN de formador de grupos y equipos prevalezca sobre decisiones individuales, también los que trabajan en el municipio y vecinos que me llaman, me ayudan, me asesoran, lo mismo en el HCD donde me siento contenido y respaldado, independiente de las ideologías políticas que tenga cada uno.

Sobre una oferta como DT de un equipo no local, dijo: “En el fútbol siempre salen ofertas desde el punto de vista donde uno está conectado tal vez no actualizado pero en la red de entrenadores de muchos países, hoy estoy realizando una capacitación cuando puedo y tengo tiempo ingreso, hoy la carrera es de tres años incluye uno más de capacitación. La política es trabajar por el bien común de la sociedad, creo que puedo sumar un granito de arena en la comunidad donde uno vive y se desarrolla, pero también el deporte, la representatividad, por ejemplo en el 29019 donde estuvimos con Ferro cerca del profesionalismo, y desde chico defendiendo la camiseta de Las Flores, eso nos da pertenencia, algo muy valorable de defender a nuestra ciudad, tal vez no tenga relaciones provinciales o nacionales pero a nivel local uno pone siempre todo.

Sobre el proyecto “Mi Tierra” presentado por la oposición (Gennuso) y tratado y trabajado en conjunto con el oficialismo, como un avance del trabajo en la legislatura local, dijo: En el HCD viene a salvar una situación de una ordenanza madre para incorporar sobre la venta de lotes del municipio y la forma de sorteos públicos, la incorporación es un proyecto que fue individual y durante un año los concejales Vazzano y Gennuso trabajaron y se pusieron de acuerdo y se aprobó la modificación a la ordenanza madre y es un trabajo integrado y esa es la manera, buscando soluciones y herramientas, eso eleva el nivel de trabajo del Concejo, en el 2019 habían quedado expedientes sin resolver y hoy digo que hoy es impresionante el trabajo de los concejales, porque se toma seriamente cada uno de ellos y hay un trabajo en conjunto, la Comisión Plenaria hoy tiene tres o cuatro para resolver y el resto está en las comisiones restantes que trabajan muchísimo, el trabajo que se hace en las comisiones es en beneficio de nuestro pueblo, sacarlos a los expedientes y no patearlos para adelante.

ENTREVISTA COMPLETA A FABIAN BLANSTEIN

