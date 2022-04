Fabián Villalón – Samantha Di Paolo “Dúo Golondrina” música for export

El cantante florense en gira por Europa contó al periodístico esta mañana: “La verdad que muy contento en Alemania, cerca de Hamburgo. Siempre como trotamundo junto a Samantha Di Paolo, ella es italiana pero vive en Argentina y en Italia. Antes de la pandemia teníamos el dúo, ahora retomamos la propuesta, estamos cantando por esta zona…estamos en una zona bien rural, muy bien organizado y cómodos con un lindo hospedaje, nos tratan como gauchos argentinos, con asado, con animales, mucho verde, son dos mil hectáreas…esto es Alemania del Este, en el comunismo se expropió pero cuando cae la ex Unión Soviética se fue recuperando, la propietaria es una uruguaya” . Por el lado de la música, dijo: “Tenemos dos repertorios, uno milonga bailable y otro más amplio con arreglos instrumentales como para concierto, nos gustaría incorporar un bandonéon pero es una cuestión de logística. Acá músicos muy buenos, pero nos tenemos que organizar tal vez con más tiempo, la onda tanguera con argentinos y uruguayos sigue siendo muy querida aquí en Europa, Samantha es bailarina también, el tango abre puertas, es más, nos invitaron a Berlín nos vamos a encontrar con un santiagueño..para los organizadores no hay muchas complicaciones con el hospedaje o los gastos porque somos dos con formaciones más grandes se complica, por el tema del covid y ahora con la guerra, es más, hay amigos que tienen grupos grandes que han tenido que suspender sus presentaciones…Con el idioma nos arreglamos bien, porque Samantha habla italiano, entiende alemán, yo me arreglo con inglés básico, igual la gente aquí es muy culta y el español se entiende…el espectador le ofrecemos lo que le gustaría escuchar, nos pasó en Bruselas, acá en Alemania le gusta la parte milonguera bien para bailar. Le gusta el vals y la milonga, te piden repertorio bailable..es un estilo para recrear lo que el bailarín busca como Di Sarli o Troilo, después hay una movida de autores nuevos, como el tango electrónico que también gusta mucho. A veces hacen maratones de ese estilo…el hermano de Samantha integra una orquesta de este tipo y cuando fuimos a verlos a Buenos Aires nos encontramos con muchos extranjeros. Hay todo un trabajo para armar la gira, por los pasajes, la estadía, tenes que estar atento a todo eso porque lo que ganás lo teminás gastando en todo eso. Intentar tocar seguido y no sólo un día. Lo importante es no gastar mucho. Acá no se siente tanto el tema de la guerra, teníamos en Cracovia unas fechas, estamos esperando respuesta para poder ir…” por el tema de las limitaciones que genera el estar cerca de una guerra, dijo. “no hay alteración en la vida diaria aquí por la guerra, sí notamos por ejemplo el aumento de combustibles, ellos lo ven como una gran crisis. Estaremos en Lion, París, Bélgica y volveremos a Italia…

ENTREVISTA A FABIAN VILLALÓN

