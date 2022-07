Fabricio Pesch, flamante concejal del oficialismo: «Quiero ser un concejal que pueda aportar ideas»

El flamante concejal del oficialismo habló este viernes con Ernesto Varela en «El Periodístico». Sobre su asunción, Pesch contó que «fue muy emotivo. Creí que los nervios me iban a traicionar un poco pero ver el salón lleno de amigos y familiares que anduvieron con uno en la política durante tanto tiempo, militando, caminando los barrios, no me pasó nada de eso. Al contrario, me puso muy feliz». Sobre su formación como profesional antes de su llegada al ámbito legislativo, sostuvo que «gracias a la educación pública y al CUF pude estudiar en La Plata y recibirme de ingeniero civil y en construcciones. En 2011 volví a la ciudad y ahí mismo comencé también a militar en política en el mismo espacio dentro del PJ y siempre trabajando». Pesch explicó que, a su parecer, «cuando se toma un cargo político hay que prestar muchísima atención a lo que dice la gente. Eso es fundamental pero al mismo tiempo aprender la mecánica de la sesión, los proyectos, los despachos, la Ley Orgánica, etc. Eso uno lo tiene que tener claro cuando se postula. Lo que se aprende con el tiempo son las inquietudes de cada vecino, de cada barrio y lo que pueda surgir y articular con el Ejecutivo. Uno tiene que venir bastante aprendido y leer todo. Personalmente como concejal quiero aportar ideas, plasmar proyectos. Me dio mucho confianza haber visto las sesiones y tal vez desde el conocimiento puedo aportar cuestiones técnicas por mi formación de ingeniero».

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram