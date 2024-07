Familia Florense vivió la desorganización de la final de la Copa América

Hay una frase criolla que dice; “al mejor cazador se le escapa la liebre” y en este caso dicho mensaje vale, ya que el país del norte ostenta organización y prolijidad.

Por lo sucedido el domingo pasado en Miami con motivo de la final de la Copa América, en la mañana de “El Periodístico” conversamos con Julio López, padre de familia florense radicada en Iuta EE.UU. hace más de 20 años que vivió la odisea del ingreso, mas la tensión de lo que podría haber sucedido.

“Fue inolvidable estar en la consagración argentina…Fue difícil el tema del ingreso como vieron todos, cuando llegamos nos dirigimos a una de las puertas y no podíamos ingresar, veíamos como la gente que se desmayaba, hasta que una puerta se abrió y entramos todos, había muchos colombianos… Había gente con entrada que no pudo hacerlo y gente sin entrada que entró y se sentó en una silla como si nada. Había gente que había bebido mucho alcohol, hasta hacían armas con botellas cortadas de aluminio. La mayoría eran colombianos, estaban muy exaltados. Ellos buscaban ocupar sillas vacías que estaban pagas. Cuando el partido empezó, ingresó la policía y empezó a sacar a los que no tenían entradas, fue todo muy difícil y muy triste, EEUU no está preparado o no sabe organizar estos eventos, fíjate que el show de Shakira que encima es colombiana, duró muchísimo, ellos ven todo como show y no es así…” contaba.

“Yo digo que se corrió riesgo la vida de mucha gente porque entraron por todas partes, rejas, ductos de ventilación. Acá abrieron las puertas cerradas y entraban como si nada. Fue muy peligroso todo. Yo subí imágenes de donde se hizo el banderazo y fue todo fiesta como sentimos el fútbol los argentinos, en el partido no hubo lío con los argentinos porque todos teníamos nuestra ubicación con entrada en mano, en realidad en el teléfono y la escaneas. Muchos se favorecieron de gente que no pudo entrar y se mandaron. La familia de Mc Allister tuvieron que esperar afuera porque no podían entrar. Tuvo que venir el jugador para interceder…Los hinchas estaban todos juntos, no es como en nuestro país que van las hinchadas separadas. Acá estábamos todos mezclados digamos, no lo veo bien porque algo podría pasar, había un 60% colombianos y 40% argentinos, podrían haber dividido el estadio sin inconvenientes, para los argentinos que estábamos ahí no nos parecía correcto. Pero para ellos, los estadounidenses, te repito, es un show…

Acá en Miami viven como 700 mil colombianos, los que venían de su país eran muy pocos, los argentinos la mayoría venían de nuestro país…” Sobre la calidad de juego de los centroamericanos, dijo: “Colombia juega muy bien, pero Scaloni preparó muy bien el partido. El clima era pesado, caluroso, a lo que ellos están acostumbrados. Pero Argentina sacó toda su chapa, ver en el estadio el panorama de cómo se ubican los jugadores es muy diferente a verlo por televisión. Ellos eran rapidísimos, Argentina tocaba y jugaba con paciencia hasta que pudimos doblegarlos…Nosotros vimos muchos partidos, sabía que Colombia o Uruguay podían ser candidatos. En cambio, Brasil no es el de antes…” Por otro lado: “El Hard Rock Stadium es un estadio muy lindo, muy grande, con capacidad para había 80.000 personas. Tiene todo para que sea una fiesta. Pero si no lo organizan bien puede pasar lo que pasó con los incidentes… Había muchísimos puestos de venta alcohol y no podíamos conseguir ni una botella de agua. Tendrían que haber hecho un cordón policial y el que tiene entrada que ingrese y el que no que se quede afuera… Hubo gente que pagó 16.000 dólares por un palco y no pudo entrar. Fue un escándalo. La venta lo hacía la página oficial desde 180 a 300 dólares, pero el día del partido la revenden hasta 3.000 dólares. Escuchar esos valores en Argentina con lo que se está viviendo allá económicamente parece una falta de respeto. Gastaba 80 dólares en el estacionamiento y por mucho menos cuesta una entrada en Argentina…” remarcaba Julio.

Audio de la entrevista a Julio López

