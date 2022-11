Federal: empatar o morir

Ferrocarril Roca igualó 0 a 0 con Racing de Olavarría. Lo mejor del local estuvo en los primeros minutos del segundo tiempo donde casi convierte. El próximo fin de semana el cruce lo define en condición de visitante.

(Por Flavio Iacomini) (Fotos: Enzo Paoletti)

El equipo de nuestra ciudad volvió a demostrar estar a la altura del torneo, mas allá del rival que tenga enfrente. Esta vez fue Racing de la ciudad cementera quien se le cruzó en el camino y el conjunto florense apostó a ganar al encuentro más allá de los meritos que tuvo el rival para impedírselo. Durante los primeros cuarenta y cinco minutos no hubo un dominador del juego. Tanto Ferrocarril Roca como Racing, estuvieron cautos defensivamente, custodiando sus áreas y evitando que haya un dueño del manejo del balón. Tomado bien de cerca Sergio Cenzano por el lateral Joaquín Ayesa, solo Luis María Suarez, fue el que tuvo dos o tres chances para poder desequilibrar y generar las jugadas de mayor riesgo, mientras Juan Cruz Banegas se debatió con los centrales olavarrienses ganando y perdiendo. Ferro volvió a lucir solido defensivamente con un gran trabajo de su línea defensiva completa y con aire de sus extremos Luis Peón y Emmanuel Tus para pensar también en el arco de enfrente. Con Leo Rodríguez haciendo los relevos hacia las bandas, con un activo Facundo Eluayza que vio creceré notablemente su trabajo en el segundo tiempo y con Ignacio Luciani corriendo mucho y contribuyendo a devolver “redonda” la pelota en momentos de la posesión, Ferro cruzó bien al conjunto olavarriense que había clasificado primero en su grupo. En el primer cuarto de hora del segundo tiempo estuvo lo mejor de los ferroviarios. En ese lapso, adelantó su juego, fue más vertical y generó las situaciones más claras de gol. Un remate con ese destino de red lo tuvo Juan Cruz Banegas que pudo ser desviado al corner por el arquero Juan Mosescu. Una doble pared entre Luciani y Banegas dentro del área, trmrinó encontrando la pierna del defensor Nicolás Griguera y luego con el ingreso de los delanteros Facundo Maciel y Diego Barragán, Ferro ganó en mas poder ofensivo y estuvo cerca de convertir el primero. No obstante esto, defensivamente debió estar atento siempre. Racing, cuenta con buenos jugadores y fue capaz de generar también una clara situación de desequilibrio que inició Matías Ordozgoiti y que no pudo ser bien terminada por el centrodelantero Rubén Tarasco. Alto nivel en Emmanuel Tus, que en el final se retiró por una dolencia muscular, muy bien Facundo Díaz y Michel Bertholet y en ascenso fue el rendimiento de Facundo Eluayza que quitó y fue criterioso en las entregas. La más clara para convertir, tras un centro desde la derecha, la tuvo Diego Barragán. El “Ruso” asomó entre los centrales y estuvo cerca al también aprovechar las buenas escaladas por derecha de Juan Ignacio Curuchet, que volvió a ingresar muy bien como lo hizo ante Estudiantes.. Un empate sin goles, que lo vuelve posicionar al equipo de nuestra ciudad en competencia para viajar este fin de semana a definir la llave en Olavarría. Si hay empate de nuevo, se define en los penales. Ferro sigue demostrando en su andar estar bien a la altura del torneo, Con un plantel casi íntegramente del futbol local, asoma como un rival difícil para cualquiera.

Ferrocarril Roca (0): Pablo Abrego, Facundo Díaz, Luis Peón, Emmanuel Tus, Leandro Rodríguez, Michel Bertholet, Ignacio Luciani, Facundo Eluayza, Juan Cruz Banegas, Luis María Suarez, Sergio Cenzano. Relevos: Facundo Fouléx, Raúl Maciel, Juan Curuchet, Diego Barragán, Facundo Maciel, Nicolás Patrault, Diego Nuñez. D.T: Juan Candina-Luciano Bertamino. P.F: Miguel “Turi” Elgue Médico; Carlos Urdaniz.

Racing de Olavarría (0): Juan Ignacio Mosescu, Nicolás Griguera, Ayrton Palmieri, Josquín Ayesa, Diego Frías, Gonzalo Izaguirre, Pablo Mujica, Santiago Izaguirre, Rubén Tarasco, Matías Ordozgoiti, Alejandro Cataldi Vitaldi. Relevos: Gabino Roldán, Ignacio Baldo, Diego Barzola, Franco Velazquez, Alejandro Rubio, Joel González, Manuel Montiel.

Arbitro: Mauro Falcón ( La Plata). Líneas: Nehuén García y Leonardo Rovera. Asistente: Daiana Gallessi.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram