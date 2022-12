Federal: Ferro busca otra hazaña en Olavarría

Se cruza mañana domingo con Racing de la ciudad del cemento. Si gana, sería la primera victoria de un equipo florense en primera división sobre un conjunto olavarriense. El equipo parte hoy a las siete de la tarde y quedará concentrado en un complejo hasta el día siguiente,

(Por Flavio Iacomini)

La primera división de Ferrocarril Roca, a las 17 horas de mañana, buscará su clasificación a la siguiente fase del Torneo Federal del Interior cuando deba enfrentar en condición de visitante a Racing de Olavarría.

El partido, que será arbitrado por el platense Patricio Destefano de la Liga de Saladillo, se jugará en el estadio José Domingo Buglione Martinese, ubicado en la avenida Colón 2301 de la ciudad cementera.

Los noventa minutos serán decisivos para el equipo ferroviario, debido a que tras empatar 0 a 0 con Racing en Las Flores el pasado domingo, ahora deberá ganar el encuentro para poder pasar a la siguiente fase del certamen. Si vuelven a igualarar irán a los penales.

En caso de vencer el equipo florense, será la primera vez en la historia del futbol oficial de nuestra ciudad, que un equipo de la liga local puede doblegar a un olavarriense de visitante, cosa que no ocurre desde 1935, año de la fundación de la Liga de Fútbol de Las flores.

El cuerpo técnico, encabezado por la dupla Juan Cruz Candina-Luciano Bertamino, pondría en cancha la misma alineación que presentó el domingo pasado aquí en su estadio, donde en el segundo tiempo mostró pasajes de superioridad por sobre su rival de mañana. Los entrenadores, con el apoyo incondicional de la dirigencia albiceleste, no dejaron nada librado al azar, razón por la que decidieron quedar concentrados hoy y después del partido de Argentina de esta tarde, partirán hacia Olavarría donde quedarán hospedados en un complejo deportivo.

Otro dato valioso y particular, indica que serán siete los futbolistas del plantel que lograra el ascenso al Federal B en el 2014 en Otamendi, que mañana estarán en la gramilla de “El Chaira”. Solo estará en el banco de los suplentes, el goleador Facundo Maciel (autor del gol del empate en Bahía Blanca en 2019 ante Liniers). Los otros siete: Pablo Abrego, Facundo Díaz, Luis Peón, Leandro Rodríguez, Emmanuel Tus, Luis María Suarez y Sergio Cenzano, saldrán a la cancha desde el arranque.

Serán titulares también, el central Michel Bertholet, los mediocampistas Ignacio Luciani y Facundo Eluayza y el centrodelantero Juan Cruz Banegas, todos futbolistas que han mostrado un gran nivel de adaptación al primer equipo albiceleste.

Este será el partido número 118 de Ferrocarril Roca en los Torneos Federales desde el año 2014, cuando jugo doce partidos en el Federal C para ascender al Federal B. Ese mismo año, en la mencionada división superior jugó otros 14 encuentros.

Al año siguiente, en 2015, realizó 22 partidos de fase y un encuentro por 36 avos de Copa Argentina ante Everton en La Plata. Tras perder ese año la categoría, en el 2016, contrató al D.T Fabián Blanstein, entrenador con el que jugó doce partidos en el Federal C y tras volver a ascender en el Federal B de ese mismo año, jugó otros 18 partidos en esa división.

Al año siguiente, en 2017, temporada en la que incorporó a Leandro Lazzaro, Jony Tello y el arquero Cristopher Defeliche, por citar tres nombres de ese plantel, jugó 18 encuentros en esa temporada.

En el 2018, no hubo partidos por la reestructuración en el Consejo Federal de AFA, por lo que no participó, mientras que en 2019, jugó 14 partidos, en una de sus mejores campañas, donde de local terminó el torneo sin conocer la derrota.

Por la pandemia, en 2020 no hubo fútbol, mientras que recién en 2021, alcanzó solo a jugar 2 encuentros de Pre Federal ante Argentinos de 25 de Mayo.

En este torneo Federal 2022, los ferroviarios llevan ya cinco encuentros disputados. El de mañana domingo, donde buscarán una nueva hazaña en su historial, será el partido número 118.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram