Policiales: secuestran plantines de cannabis sativa y picadura de marihuana en domicilio

Sub Delegación Departamental de Investigaciones Las Flores, informa: que personal de este elemento llevo adelante investigación donde se identificó a un masculino como posible autor en el marco de causa caratulada “AMENAZAS AGRAVADAS”, con intervención de la Ayudantía Fiscal Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, de los elementos probatorios recabados se solicitó a Fiscalía interviniente orden de allanamiento, registro y secuestro; manda judicial otorgada por el Juzgado de Garantías N° 02 Dr. Federico Barberena, del Departamento Judicial Azul, por lo que en la fecha personal de esta llevó a cabo (01) orden de allanamiento para un domicilio de este medio, ubicado en Barrio Los Manzanares, culminada la misma arrojó resultado positivo, procediendo al secuestro de 304,6 gramos de picadura de marihuana y (02) plantines de cannabis sativa. Que en relación a la sustancia secuestrada se inició P.P. caratulado «INFRACCION LEY 23.737», con intervención de la Unidad Funcional de Institución Nro. 22 a Cargo del Dr. Lucas Moyano del Departamento Judicial de Azul. Dicha diligencia se efectivizó con colaboración de Patrulla Rural Las Flores. Fdo. Sub Comisario Herlein Salvador Ignacio. Jefe de Sub DDI Las Flores

