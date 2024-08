Federico Alejandro: “Me gustaría ser intendente…”

Después de años de ausencia en la actividad política, considerando los años en la legislación local, su paso por la Sec. de desarrollo humano y su candidatura a intendente en el 2019, lo invitamos al piso de LA RADIO a una entrevista abierta y sin presiones políticas con Ernesto “chino” Varela.

“Hay causas, impasse que son lógicos y natural, hace bien tomar un poco de distancia del mundillo político, cambia completamente la mirada. Te hace un poco ecuánime en cuanto a la realidad y lo veo como algo positivo…Empecé a militar desde los 18, 19 años. Mi primera experiencia en política fue en la elección del 93 pegando carteles, repartiendo boletas o haciendo de fiscal. Desde allí no paré hasta los últimos dos años cuando estuve inactivo, fueron 25 años, la mitad de mi vida, desde 2005 ocupando cargos electivos, concejal en 2005 hasta 2009, 2010-2011 secretario del HCD, luego participando, pero sin tener un cargo, 2013 a 2017 concejal y luego un impasse. Luego en la Secretaría de Desarrollo Humano hasta 2019 cuando compito por la intendencia…Si uno traza una perspectiva desde entonces a la fecha uno va notando que las cosas han ido cambiando y ese aggiornamento hace que uno lo tome como tal. A veces no está mal cambiar una idea o pensamiento. El camino de la vida es un aprendizaje continuo, nunca es tarde para ampliar la mente y me parece que eso nos hace falta a todos, tener una mirada abierta, aceptar que el adversario o contrincante político que también tiene una idea buena…” Sobre la actitud del ciudadano que vota a la persona y no al partido, doctrina o plataforma, dijo: “A veces se vota a la persona porque se la conoce, en pueblos como el nuestro es normal cruzártelo en la calle, etc. Ese cara a cara hace que uno pueda conocer con mayor profundidad a ese vecino que tiene la posibilidad de representar al conjunto. La doctrina del justicialismo, cuando nació el peronismo había otras necesidades, hoy los tiempos han cambiado y me parece que es importante que los dirigentes asuman esa realidad y que no se esté proclamando cierta idea cuando el mundo ha cambiado… también uno a medida que va pasando el tiempo y gana experiencia acepta que ha cometido errores. En el 2005 por ahí tenía una impronta desde lo discursivo que hoy es distinta, era por mi juventud, eso lo fui corrigiendo a lo largo del tiempo. Me dio la impresión que tenía otra mirada y era fundamental rescatar ideas, estoy convencido que el camino es ese…” sobre si tuvo propuesta desde el ejecutivo, dijo: “He tenido conversaciones desde que me alejé de la función pública, he hablado con el intendente Gelené en varios momentos, pero tomé una decisión en el último tiempo dedicarme a la docencia y a mi familia…Me tocó transitar lo que fue la campaña en 2019, se dio un resultado que se acepta y respeta y que era previsible, pero en lo personal fue un impacto desde el punto de vista anímico que me hizo ampliar la mirada de cómo es el mundo de la política… donde tu celular suena todo el tiempo o te vienen a ver. Y después no te llama prácticamente nadie. Eso hace cambiar la mirada…Uno se refugia en los lugares donde mejor se siente contenido como la familia que es fundamental para aquel político que está todo el tiempo en la función pública. Es muy linda la etapa que me toca vivir y lo estoy disfrutando…” Sobre el concepto de la presidencia de Milei, dijo “Sobre Milei es una consecuencia de todo lo que se ve últimamente y ha pasado en los últimos 4 años. Su aparición es una consecuencia que la clase política o gremial ha ido perdiendo terreno, aparece una figura controvertida y rara. De a poco en dos años y legítimamente se convierte en diputado primero y en presidente después. Sin desmerecer sus virtudes porque por algo es presidente, pero es consecuencia de las diferencias de la dirigencia política. Ojalá las cosas salgan bien por el bien de todos, por un lado la inflación baja y por el otro la gente no la está pasando bien y no llega a fin de mes. Ojalá lo dejen gobernar… El expresa lo que la gente ya sabía, que no se la engañe tanto y que era necesario ordenar la economía, como cada uno de nosotros de nuestra casa…El acompañamiento de la sociedad es importante. Lo que falta son políticas de estado y que los dirigentes estén dispuestos a suscribir, cosa que nunca pasa, veo que hay muchos dirigentes políticos que pueden tirar piedras para que le vaya mal lo hace, acá las campañas políticas se basan en los errores del contrario y no en el diálogo, y así estamos como estamos. Si no hay humildad y sentido de grandeza para trabajar en cuestiones de estado. Este famoso pacto de mayo que se fue dilatando al 9 de julio, fue muy agarrado de los pelos, sirvió para una foto y nada más. Tenemos que estar sentados para que haya lineamientos acordados entre todos…Hay maquinarias como el sector sindical o movimientos sociales que durante mucho tiempo estuvieron callados…Hacia poco que había asumido Milei y enseguida se despertaron y hubo un paro. Lo que veo que durante tantos años muchos dirigentes utilizando las banderas del justicialismo por beneficio propio o acceder al poder, terminaron haciéndola un bollo y arrojándola a un costado…Es indigno que hubo movimientos lucrando con la plata de la pobre gente. Porque el estado hace un esfuerzo para contener los sectores más vulnerables y aparecen 4 o 5 vivos que se llevan la mayoría y dejan migajas, no justifico al gobierno de Milei, pero hay que tener buena memoria porque el peronismo es un movimiento tan amplio y grande donde hay dirigentes que pueden tener un pensamiento más cerca de la izquierda, al centro o derecha. He visto dirigentes colgados del cuello de Menem, Duhalde o Néstor…” Sobre si volvería a ser candidato a intendente, dijo: “Volvería a la parte política, creo que es el momento. Me gustaría si se puede construir algo lindo, tentador y que sirva para mejorar la ciudad, ocupar un cargo por ocupar, no… Me gustaría ser intendente…” Afirmó. En el final: “En 2019 la coyuntura no acompañaba para nada porque había un gobierno provincial o nacional que ya se despedía, ya nivel local estaba Alberto que es un candidato potente. No me estoy ofreciendo ni vendiendo…Las Flores merece tener algo superador que no es fácil, lo mismo la provincia y el país sino vamos a estar atravesando los mismos problemas…” Acentuaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A FEDERICO ALEJANDRO

About The Author