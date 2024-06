Federico Bugatti y Mario Elgue opinan sobre la Ley Bases y Paquete Fiscal.

El ex concejal florense, alineado con el kirchnerismo, dijo: “El foco de la cosa está ahí como nos afecta y cómo nos va a afectar, está bien, tiene muchísimos cambios con respecto a la original pero no deja de ser perjudicial para todos, hay que discutir el contenido de los capítulos, muchas veces uno entiende el fanatismo por la figura de Milei, pero hay que analizar el daño que nos está haciendo a todos con el aumento constantes de los servicios y son medidas de este gobierno, el aumento en los combustibles, los servicios, esto ya lo vivimos en la década del ’90, recordemos lo que pasó con Cattorini cuando se abrió la importación y venían los productos más baratos de china, a las empresas le convenía importar camisas y pantalones y no pagar el sueldo a gente de Las Flores para hacer el trabajo. Se están tomando las mismas medidas y fíjense, por ejemplo, en la apertura de las importaciones que en Las Flores está afectando en la industria textil con la cantidad de despidos que hemos visto últimamente. Ni hablar de la clase media que a la segunda semana ya no tienen plata para poder comer. Ahora, con las facultades extraordinarias, Milei puede tomar decisiones para modificar lo que quiera sin ningún tipo de control. Lo que más importa es el Régimen incentivo para grandes inversiones (RIGI), es decir, una empresa viene de afuera a llevarse recursos naturales y no pagan impuesto. No contribuyen como cualquier empresa nacional o pyme, es injusto, eso le interesa al gobierno por los negocios que tienen para que sus socios y se lleven sus recursos, la reforma previsional es para que no haya moratorias, el gobierno quiere que no exista más y la gente que no realizó aportes no podrán jubilarse. La ley original tiene cerca de 600 artículos pero hay una aprobación de 200 artículos porque el resto son puntos que ni el oficialismo puede aprobar”. Decía.

Audio Federico Bugatti

Por su lado el contador, fundador del Instituto provincial de Asociativismo y cooperativismo, ex miembro del Inaes, expresó: “Esto es nada más que una media sanción. El proyecto ahora vuelve a Diputados. Precisamente, al ser la Cámara de origen de esta propuesta, tiene entre tres posibilidades. Una es insistir en lo que ellos aprobaron ellos y no tener en cuenta lo del Senado. Lo otro, y como ha habido un acuerdo político en el Senado en modificar lo que vino de Diputados lo coherente dentro de una lógica política democrática sería que las fuerzas que lo analicen -los oficialistas y los aliados “amigables”- tengan en cuenta ese acuerdo político que tuvo en Diputados. Para dar un ejemplo, la reposición de ganancias, 4ta. categoría, con esos mínimos no imponibles, el impuesto a bienes personales que no aprobó el Senado que Diputados vuelva a considerarla. Lo mismo para las empresas del estado que se retiraron para ser privatizables (Aerolíneas Argentinas, Televisión Pública, Correo Argentino, etc.) y no fue aprobado por el Senado. Aquí, lo razonable sería que Diputados también lo considere. A la par de eso para el oficialismo fue un buen día porque se conoció que el Fondo giraría 800 millones de dólares y se renovó el swap de 5 mil millones de dólares con China. Más allá de los improperios, insultos o ataques de ira del presidente que puede, por qué no, ser una estrategia en contra de China ahora es muy probable que se vaya a entrevistar con su par asiático para intentar destrabar los swap que vence a fin de mes. Se me ocurre que la Ley Bases está aprobada, personalmente no coincido con los analistas que dicen que es una ley “deshilachada”. Creo que el mecanismo democrático implica que el Ejecutivo proponga y las Cámaras debatan y no lo hagan a libro cerrado. Finalmente, acerca de los hechos violentos en la plaza, fue autoría de una minoría muy violenta que debe ser detectada y neutralizada porque se intentó impedir desde afuera el debate. Y también desde adentro con el discurso del senador Wado de Pedro que intentó interrumpir el tratamiento. El gobierno sigue con una especie de contraste entre los discursos eventuales de Milei que aparecen como muy dogmáticos y muy negativos y este poder negociador que se aparta de ese dogmatismo narco capitalista y entra en ese juego democrático de la política de lo que antes Milei llamaba la casta. Estamos en un final abierto pero creo que la Ley Bases va a entrar en funcionamiento”.

Audio Mario Elgue

