Federico Dorronsoro, concejal: “Yo creo que juntos por el cambio de juntos tiene poco”

En la mañana del viernes invitamos al piso al concejal, ex candidato a intendente por Adelante Las Flores Federico Dorronsoro: “Bueno, adelante Las Flores, que somos parte de juntos por el cambio, yo creo que juntos por el cambio de juntos tiene poco, porque el cambio electoral donde Milei irrumpe, y no por una cuestión de ruptura, si no que el nuevo ajedrez se re acomodó, tanto el pro, como el radicalismo ha quedado en una figura un poco extraña …Hay un nuevo esquema y eso hace que para las próximas elecciones en cuanto al armado electoral va a ver un cambio. El PRO busca una identidad perdida y el radicalismo se ha fortalecido, pero creo que aún falta para presentar un gran proyecto soñando con una elección de mayor envergadura y obtener intendencias…” Decía. Agregando; “No escuché si los dirigentes del partido si ya piensan en algún cambio, tenemos una estructura bajo el lineamiento del radicalismo, lo que veo es que el pro intenta levantarse luego de las heridas de la última elección, prefiero igual hablar de la necesidad de la gente y no como se va a llamar el partido a futuro…” Sobre la apreciación del día de hoy del Pte. Milei, dijo: “estoy convencido que la mayoría de la gente quería un cambio, hay herramientas que se demoraron, pero hoy el presidente Milei las tiene, yo el cambio aún lo veo lento y eso me inquieta y más cuando uno habla con el vecino…Tener una agenda legislativa con determinados temas a veces se hace complejo porque más allá de lo que tratamos, son cuestiones que a la gente no les interesa tanto porque la prioridad es el trabajo y la economía. Insisto, al presidente había que darle un tiempo de adaptación, ahora es tiempo de cambiar la realidad del país…” Por los proyectos presentados en el HCD, dijo: “Registros on line, hoy no hay forma de tener registros de reclamos, teniendo las herramientas tecnológicas se puede hacer más rápido, hoy no queda un registro de lo que se solicita. Una de las quejas que más escucho es la falta de trabajo, el tránsito y el arbolado. Hoy no hay estadísticas de estos últimos dos temas…el secretario que esté a cargo pueda dar una respuesta hace que el reclamo sea dinámico. Si hablamos que de cada 10 reclamos 9 son de arbolado sabemos que hay que comprar más herramientas para atender ese tema…” Sobre los ediles de Olavarría que reclaman por el tren de pasajeros Constitución -B. Blanca, dijo: “nuestro espacio político ya fue alertado por esta situación, estamos averiguando cuál es el tipo de proyecto que presentaron los concejales en Olavarría. Hoy las ordenanzas están digitalizadas, cuando planteo lo del registro único pude saber que en otras ciudades también están…” Por plenarias del día jueves, acotó: “hay un tema que nos preocupaba que es la salud mental que es un estallido pos pandemia, se va a citar a los profesionales del área, hoy el principal centro de salud está desbordado en nuestra ciudad porque no se consiguen turnos, estamos proyectando para crear una comisión dentro de salud que se tome una cuestión aparte. Que se acompañe instrumentando todo lo que se puede hacer desde el municipio. Dar las herramientas como asignar fondos, la mayoría humanas…” Por la ludopatía, dijo: “el oficialismo presentó un proyecto de adhesión, si uno pudiera registrar un teléfono, no podría acceder un adolescente cuando hay estafas virtuales, etc. Es como perseguir al que fuma marihuana, hay que perseguir al que comercializa, hay que ir a prohibir el juego en menores de edad. Estas situaciones se dan porque hay un abanico de situaciones virtuales. Si hubiese un interés por cambiar todo esto hay que ir a una lucha de fondo. Hay que marcar quién, cómo y dónde y no detrás de tres chicos que están afectados, hay que establecer pautas. El interés se choca con la necesidad porque detrás hay una recaudación. Siempre prefiero prevenir que curar, es más efectivo. Tengo esa cuestión de dudas hasta dónde se quieren cambiar las cosas…El HCD a veces no tiene la herramienta para cambiar porque no es el ejecutivo igual hay un lindo grupo de trabajo, hace poco se trabajó mucho entre todos para regularizar los geriátricos, otros bloques también presentaron temas que son en común y para la gente. A veces me cuesta que lo legislativo sea tan lento, no hacemos grandes cosas, pero hay que cambiar de a poco la realidad del vecino…” decía con énfasis el concejal Dorronsoro.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A DORRONSORO.

