¡Felices 100 años Blanca Giosa!: la querida vecina habló con la 91.5

La entrañable Blanca Giosa, ex docente y ex directiva del Colegio Católico San Miguel, cumple este lunes 23 nada menos que 100 años. El móvil de la radio con Ernesto Varela la visitó en su casa de 25 de mayo al 400. «Es muy lindo que me estén visitando y poder agradecer tanto cariño que estoy recibiendo. Llegar a esta edad es obra de Dios», contó feliz Blanca en la mañana de la radio. Sobre sus inicios en la educación y en el Colegio San Miguel, recordó que «tenía 40 años cuando se fundó y tuvo que esperar 17 para comenzar a ejercer la docencia allí. Aún no se había creado el estatuto. Yo me recibí en 1940 y me jubilé en la década del ’70. El San Miguel es un colegio formativo, no sólo enseña sino que forma», contó más adelante. Sobre la pandemia dijo que «a la sociedad la afectó en muchos sentidos. Fundamentalmente en lo espiritual». También Blanca se hizo tiempo para opinar sobre las redes sociales. «Tiene sus cosas buenas, sus beneficios si las sabés usar, depende de uno». Finalmente, agradeció a toda la comunidad florense. «Agradezco todo lo que la ciudad me dio. El hecho de ser reconocida y querida».

