Fenómeno climático provoca severos daños en la localidad de Cacharí

Hace años que no ocurría un fenómeno de este tipo, nos comentaba Daniel Juárez de Radio Menphis…..Desde que aclaró, es dantesco el panorama, son 20 techos los que se volaron, árboles caídos, un desastre, todo fue corto y ocurrió en 5 o 10 minutos fue devastador, impresionante, como una película de tornados, por el ruido impresionante que hizo el viento al pasar, entre las 23 hs aproximadamente, porque cuando pasan estas cosas como que perdés noción del tiempo y no tenés del todo claro. Ni bien se dio el alerta, trabajó defensa civil y los servicios fue todo muy rápido, bomberos se puso al hombro para ir a cada edifico, la gente misma se auto evacuó hacia la casa de algún vecino, no hubo lesionados que lamentar, la lluvia fue de 42 mm, no fue mucha, por ahí abundante en corto período, pero cuando vino el viento lloviznó…en Cachari es raro que haya ciclones o tornados, por ahí en zona rural y otras localidades pero si la memoria no me falla hace medio siglo que no teníamos un fenómeno así, con esta potencia, por ahí en localidades cercanas pero acá no. Finalmente llegó y el daño fue tremendo. remarcaba Daniel Juárez.

ENTREVISTA A DANIEL JUAREZ DE RADIO MENPHIS

