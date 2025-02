Ferro recupera los goles de Facundo Maciel

El delantero, de exitoso paso por el futbol azuleño, volverá a ponerse la nueve ferroviaria para la temporada 2025. También regresaron Sergio Cenzano, Emmanuel Tus y Facundo Eluayza. Los albicelestes confirmaron que jugarán también el torneo Pre Federal que comenzará en abril. Como contrapartida, no integrarán el plantel: Leandro “Cavachi” Rodríguez, Enzo Puga, Jonatán Tello, Diego Barragán y Juan Ignacio Curuchet.

Por Flavio Iacomini

El campeón del Clausura 2024, bajo las órdenes del D.T Luciano Bertamino, comenzó a trabajar para afrontar un nuevo año cargado de mucha actividad futbolística.

La primera división ferroviaria, en este 2025, contará con la presencia de uno de sus delanteros importantes que integra el grupo de futbolistas que le dieron la consagración al club en el ascenso de Otamendi de 2014.

Facundo Maciel, tras su paso por Azul Atletic, club donde fue sub campeón, se pondrá de nuevo la número nueve de un equipo que también logró el regreso de Sergio Cenzano y Emmanuel Tus. El “Cuiza” y “El Tero”, el año pasado jugaron en Deportivo Argentino de Pehuajó en la Liga del Oeste bonaerense, pero este año se aseguraron la vuelta a la entidad albiceleste, que con su participación en los Torneos Federales de Ascenso de AFA, contribuyó a posicionarlos como jugadores importantes de la región.

Otra vuelta valiosa para el primer equipo de la institución que preside Diego Aranda, es la de Facundo Eluayza. El mediocampista, tras haber sido figura el año pasado en Azul Atletic, se pondrá de nuevo la camiseta ferroviaria.

También llegarán al plantel que encabeza Luciano Bertamino: el mediocampista ofensivo Mauro Ramos (Deportiva), el delantero Lautaro Acosta (Deportiva) y los defensores Alexio Aguirre ( Barrio Traut), Bruno Silva e Iván Lozano, estos dos últimos nombrados provienen de Juventud Unida.

Mientras tanto, la dirigencia de Ferro continúa con las negociaciones, para poder asegurar la presencia del defensor Luis Peón, mientras que Facundo Díaz, también zaguero, en los próximos días estaría resolviendo si se pone la camiseta ferroviaria o si regresa al futbol azuleño donde tiene buenas ofertas económicas.

Lo que si está confirmado, es la no continuidad de Leandro “Cavachi” Rodríguez. El capitán histórico de Ferrocarril Roca, este año no será de la partida en el primer equipo, al igual que el defensor Enzo Puga.

Por su parte, el delantero Diego Barragán, ya estaría entrenando con El Hollín, club “carbonero”, que por intermedio de su D.T Eduardo Sandez, estaría buscando también contratar a los mediocampistas Jonatán Tello y Matías Avalos.

Ferrocarril Roca en su vuelta al ruedo, ya ha generado mucho movimiento, acorde a su nivel de importancia tanto futbolística como institucional. El club de calle Pellegrini, un ya histórico de los campeonatos federales de ascenso del interior del futbol argentino, jugará el Torneo de la Federación Pampeana Bonaerense 2025 que arrancará en abril próximo y además, tal como se presume, será gran animador de los campeonatos oficiales Apertura y Clausura que organizará en esta temporada la Liga de Futbol de Las Flores.

