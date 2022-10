Fiscal Lucas Moyano y los ciberdelitos: «Hay gente de Las Flores damnificada”

Una serie de 70 allanamientos y la detención de 40 personas se produjeron esta semana en el marco de investigaciones por ciberestafas ocurridas en los últimos dos años en la provincia de Buenos Aires, las que provocaron un importante perjuicio económico. Entre ellos, hay víctimas de Las Flores, Tapalqué y la zona. Los voceros indicaron que a partir de la totalidad de los procedimientos se logró el secuestro de dinero, computadoras, notebooks, más de un centenar de celulares, tarjetas de memoria, pendrives, impresoras, lectores de tarjeta, DNI falsos, tarjetas SIM (chips para celulares), tarjetas de crédito y débito, posnet, cajas fuertes, automóviles y armas de fuego. Al respecto, el Dr. Lucas Moyano, a cargo de la UFI 22 del Depto. Judicial de Azul, afirmó a la 91.5 que “todo parte con el inicio de la pandemia, nos digitalizamos y dónde va la víctima va el criminal, el delito informático creció de gran manera y hubo un incremento muy grande, con 4800 denuncias realizadas en un mes, este operativo fue coordinado de la Procuración General del Ministerio Público donde intervinieron varios Departamentos Judiciales, aquí un productor agropecuario que integra la mesa de CARBAP que se domicilia en Las Flores fue uno de los damnificados, hicimos allanamientos en simultáneos el día 19, lo que hicimos fue trabajar vinculados y sabemos que esta situación virtual nos obliga a trabajar mucho más organizados. Los allanamientos fueron coordinados, a la misma hora y el mismo día, los distintos operativos que íbamos a desarrollar las distintas fiscalías coordinadas por procuración, es decir, cada uno de nosotros nos íbamos alertando de las novedades, de los egresos y distintos resultados. En definitiva, algunos colegas tuvieron la posibilidad de tener detenidos producto del avance de investigación, nosotros secuestramos elementos muy importantes para la investigación. Por otro lado, Moyano agregaba: Con la pandemia se otorgó a la persona privada de la libertad, la posibilidad de contar con un celular para que se comunique con su letrado o familia, se hace un mal uso en las unidades carcelarias. Sería necesario readecuar esta situación con mayor control, es necesario que nos actualicemos en cuanto a la situación de identidad, es necesario plantear y ver las formas de evitar, las cárceles tienen que ser para sociabilizar y reeducar y no para cometer otro fin, en el caso de Tapalqué se habla de más de 100 mil pesos, fue con un engaño de un artículo a la venta…. En Las Flores se suplantó la identidad donde intentaban estafar a los contactos de estas personas…Como consejo es importante verificar la situación con un llamado, encuentro personal o videollamadas antes de depositar dinero y no confiar tanto en todo lo que circula por internet. Verificar antes de actuar, nivel mundial los delitos informáticos son una empresa fiscal que más dinero deja, la idea es dar un consejo de prevención, ser desconfiado de todo lo que nos ofrecen en las redes. Lo que va a venir ahora son los alquileres de temporada, solo se evita con prevención, no nos apuremos, es necesario verificar la situación siempre, para ver si es real o no. No solamente es el dinero que son los adultos mayores hay llamados anónimos durante la madrugada por familiares secuestrados, no es el dinero que es el ahorro de toda su vida, cuando se dan cuenta que fueron engañados entran en una gran depresión, por eso es importante sobre todo tener a nuestros adultos mayores siempre preparados para evitar pasar una mala situación… finalizando: Quiero agradecer que en los medios se hable de este tema porque es sumamente necesario…” remarcó Moyano.

ENTREVISTA COMPLETA AL FISCAL LUCAS MOYANO

