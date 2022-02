Florenses realizan la «Expedición Aconcagua»

ACTIVIDAD EN LA PILETA CLIMATIZADA MUNICIPAL “HUGO MAURO” La Secretaría de Deportes informa que el próximo lunes 7 de febrero reabre la pileta climatizada Municipal “Hugo Mauro”. Cabe destacar que será exclusivo para los nadadores libres, en el horario de 8 a 12 hs y de 19 a 22 hs, donde los interesados en asistir deberán completar una planilla médica que se puede retirar en el trascurso de esta semana de 8 a 12 hs en las mencionadas instalaciones, ubicadas sobre el pasaje Padre Luis Kees.

CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología recuerda a la población en general que se encuentra abierta la inscripción a un nuevo Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos en modalidad virtual, que se realizará los días 21, 23 y 25 de febrero de 14:00 a 15:30 hs. El curso tiene una duración de 3 días con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. Según lo establece el Art 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso, es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Los interesados comunicarse con la Dirección de Bromatología al teléfono 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

NUEVOS CRITERIOS DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL COVID-19 – REUNIÓN DEL INTENDENTE ALBERTO GELENÉ Y LAS AUTORIDADES DE SALUD LOCAL PARA IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LAS NUEVAS DISPOSICIÓNES DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA EN LAS FLORES El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dispuso nuevas medidas sanitarias para los 135 municipios de la provincia con relación al abordaje de COVID-19. En este marco el intendente Alberto Gelené mantuvo una reunión junto al secretario de Salud Pública, Eduardo Zapata, el director de Hospital de Las Flores, Mauricio Alejandro y el director asociado, Adrián Sandoval a fin de adecuar el abordaje y protocolos para atención de COVID según las nuevas medidas dispuestas por la Provincia de Bs. As. El Ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak informó una nueva metodología de criterios de testeo para personas con síntomas: En postas de Testeo se realizará a personas mayores de 60 años o más; y a menores de 60 años con factores de riesgo y a embarazadas, Quienes no reúnan esta condición serán evaluados por Criterio Clínico Epidemiológico. Asimismo este protocolo será de aplicación de los profesionales de la salud a través de la articulación entre la Secretaría de Salud Pública y el Circulo Médico Florense, a cargo del Dr. Martín Traut.

SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA 7MA CARRERA NOCTURNA DE MTB LAS FLORES “TENEMOS QUE ESTAR ORGULLOSOS DE PODER TENER UNA COMPETENCIA DE TAN ALTO NIVEL EN NUESTRA CIUDAD” FUERON LAS PALABRAS DEL INTENDENTE ALBERTO GELENÉ DURANTE LA CONFERENCIA DE PRENSA. Ayer por la mañana se llevó a cabo la presentación oficial de la carrera nocturna de mountain bike en el Salón Rojo Municipal, en donde estuvieron presentes el intendente Alberto Gelené, el secretario de Deportes, Fernando Muñiz y miembros de la agrupación de MTB Las Flores. A la hora de tomar la palabra el intendente valorizó este nuevo desafío que es la 7ma edición de la competencia ciclística y le agradeció a cada uno de los miembros de la agrupación por esta gran apuesta al deporte, que tiene que ver con el turismo, con la valorización de nuestros espacios públicos y que requiere el apoyo y la presencia de todos los florenses, más allá de todos los que nos visiten. «Tenemos que estar orgullosos de poder tener una competencia de tan alto nivel en nuestra ciudad» manifestó. La 7ma edición de la carrera nocturna organizada por la agrupación de MTB Las Flores cuenta con el auspicio y la colaboración de la municipalidad a través de la Secretaría de Deportes. Y además de ser un evento deportivo, con el paso del tiempo se convirtió en una tradición para todos los deportistas que participan en ella, generando un importante atractivo deportivo, turístico y cultural. La carrera se realizará en el Parque Plaza Montero este sábado 5 de febrero, comenzando la competencia a las 21 hs aproximadamente y se esperan alrededor de 400 corredores de Las Flores y distintas localidades, la entrada es libre y gratuita y contará con servicio de cantina. La competencia es en parejas y las categorías son Damas, Caballeros A, Caballeros B, Caballeros C, Caballeros D, Caballeros E, Mixtos A, Mixtos B, Mixtos C y Mixtos D. Para más información comunicarse con los organizadores Marcos: 2244 484214 o Marcelo 2244 428619 también en las redes de la agrupación Facebook: Agrupación MTB Las Flores.

Presente 2 o más de los siguientes síntomas: Fiebre. Tos. Odinofagia. Dificultad para respirar. Vómitos/diarrea. Cefalea/mialgias. Rinitis/congestión nasal. O presente anosmia/disgeusia de reciente aparición. En esos casos, el/la profesional debe informar a la persona que acuda a la línea 148 (seguimiento) o al Sistema Interactivo Provincial (SIP) a través de www.gba.gov.ar/saludprovincia del WhatsApp 2214294002 para recibir orientación y acceder si lo requiere, al Certificado de indicación de aislamiento de caso confirmado por CCE, qué adjuntará a la receta médica dónde se prescribirá los días de aislamiento. Si tus síntomas no mejoran o empeoran, o si tenés dificultad respiratoria llamá al 107 SAME.

ESTADO VACUNAL El/la profesional debe indagar si la persona tiene su esquema de vacunación completo o incompleto. Se considera completo: cuando se recibió la dosis de refuerzo o se aplicó hace menos de 4 meses la 2º o 3º dosis del esquema primario (en los casos en que dicho esquema comprende 3 dosis: personas inmunocomprometidas y mayores de 50 años que recibieron Sinopharm). Se considera esquema incompleto cuando no se recibió la dosis de refuerzo o se aplicó hace más de 4 meses, la 2º o 3º dosis del esquema primario (en los casos en que dicho esquema comprende 3 dosis: personas inmunocomprometidas y mayores de 50 años que recibieron Sinopharm). El estado vacunal tiene implicancias para definir el riesgo de progresión a formas graves de la enfermedad, el tratamiento y los días de aislamiento.

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ALARMA El/la profesional debe indicar claramente a la persona los síntomas y signos de alarma que requieren asistencia médica inmediata: Dificultad para respirar. Dolor o presión persistentes en el pecho. Estado de confusión de aparición reciente. Dificultades para despertarse o permanecer despierto/a. Color pálido, gris o azulado de la piel, los labios, o el lecho de las uñas (dependiendo del tono de piel).

DÍAS DE AISLAMIENTO El/la profesional debe indicar los días de aislamiento que la persona debe cumplir (tanto sea un caso confirmado por criterio clínico – epidemiológico como por laboratorio), de acuerdo al estado vacunal y cuadro clínico. Las personas con esquema de vacunación completo (con dosis de refuerzo aplicada o con menos de 4 meses de aplicada la 2º o 3º dosis del esquema primario, en los casos en que dicho esquema comprenda 3 dosis): 7 días de aislamiento desde el inicio de síntomas con al menos 48 horas sin síntomas o con síntomas leves, más 3 días de cuidados especiales (no concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales, utilizar barbijo tapando nariz, boca y mentón en ambientes cerrados o abiertos en los que haya otras personas, mantener distancia social, ventilar ambientes de manera continua y extremar cuidados ante personas con factores de riesgo). Las personas no vacunadas o con esquema incompleto de vacunación, deben cumplir 10 días de aislamiento desde el inicio de síntomas, más al menos 72 horas después de la involución o estabilidad de los síntomas respiratorios (no considerar disgeusia/anosmia). Todas aquellas personas que personalmente quieran realizar un hisopado de control lo puede realizar de manera libre en cualquier Laboratorio de Análisis Clínico privado o mediante el autotest que se encuentra disponible en farmacias.

CENTRO DE TESTEO EN EL CAPS DEL BARRIO SOLIDARIDAD La Secretaría de Salud Pública informa que a partir de hoy jueves 3 de febrero el centro de testeo contra el Covid-19 funcionará en el CAPS del Barrio Solidaridad, de lunes a viernes de 18 a 20 hs. El CAPS se encuentra ubicado en las intersecciones de las calles Dorrego y San Luis.

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA UBA XXI La Secretaría de Educación informa que desde hoy 3 de febrero y hasta el 18 de febrero se encuentra abierta la inscripción al Programa UBA XXI, para quienes se inscriben por primera vez. Del 14 de febrero al 7 de marzo es la inscripción a las materias del 1º cuatrimestre. En la sede de Las Flores puede cursarse a partir de marzo, Introducción al Pensamiento Científico, que es una de las materias que deben aprobar los interesados en cursar alguna carrera en la Universidad de Buenos Aires. El programa UBA XXI permite adelantar durante los dos últimos años del secundario algunas materias, cursando las tutorías en nuestra ciudad. Para la inscripción los interesados deben ingresar a través de la web https://ubaxxi.uba.ar/ FECHAS DE INSCRIPCIÓN A EXÁMENES PRESENCIALES Febrero 2022. La inscripción se realizará desde el 3 al 6 de febrero a través del Sistema de Gestión UBA XXI-CBC (SIU Guaraní) con usuario/contraseña. Deben rendir en febrero los que cursaron materias previo al 2022. Período de exámenes desde el 14 al 25 de febrero. Marzo 2022. La inscripción se realizará desde el 11 al 13 de marzo a través del Sistema de Gestión UBA XXI-CBC (SIU Guaraní) con usuario/contraseña. Deben rendir en marzo los que cursaron materias durante el 2021. Período de exámenes desde el 15 al 17 de marzo. Por informes dirigirse a la Secretaría de Educación en Av. General Paz y Alem, teléfono 440956, mail educacion@lasflores.gob.ar

CONTINUA EL PLAN DE MEJORA DE ILUMINACIÓN DE LA CIUDAD El Área de Electricidad dependiente de la Dirección General de Espacios Públicos y Comunicación Visual, realizo en diversos sectores de la ciudad recambio de luminarias quemadas para seguir brindando un mejor sistema de alumbrado. Las referidas tareas se desarrollarán en las arterias de la Av. Pte. Perón, desde Pueyrredón hasta Av. Pellegrini. Además, se efectuaron tareas en el ingreso al Parque Plaza Montero y otros sectores del citado predio procediendo al recambio y colocación de lámparas de mayor potencia. De esta manera seguimos brindando un mejor servicio, embelleciendo, dotando de mayor seguridad a nuestros vecinos.