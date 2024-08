Footgolf: podio de Mauricio Juárez en la Liga Profesional

Con la presencia de los 100 mejores jugadores del país se disputó la 3ra. y 4ta. fecha de la Liga Profesional de Footgolf, en el country “El Nacional” de General Rodríguez. Los florenses Mauricio y Santiago Juárez estuvieron presentes. El sábado se disputó la 3ra. fecha y arrojó estos resultados para los florenses Mauricio Juárez totalizó 73 golpes (+3) se ubicó en la tercera colocación de la categoría veteranos. Santiago Juárez presentó una tarjeta con 77 golpes (+7) en la categoría general ubicándose en el puesto 25º. El domingo estuvo muy complicado el desarrollo del juego por el viento (con ráfagas de hasta 75 km/h) la pelota no frenaba y se hicieron scores muy altos. Mauricio Juárez totalizó 88 golpes (+18) y Santiago Juárez presentó tarjeta de 89 golpes (+19) y quedó lejos de los primeros lugares. En la categoría veteranos el campeón de las dos fechas fue el reconocido ex futbolista Sergio Vázquez. Para más información sobre el deporte contactarse con la página de Facebook “FootGolf Las Flores Bs As.

About The Author