Foronda de Udocba: «el martes nos sentamos a discutir con el gobierno»

En la mañana de este miércoles , hablamos con la Gabriela Foronda, secretaria general UDOCBA Las Flores. En el periodístico, hicimos un análisis desde el desembarco de el gremio en Las Flores, que ahora cobija a 120 docentes.

Hace 7 años con Udocba en la ciudad, un crecimiento paulatino, hoy somos seccional, agradecer a aquellos compañeros afiliados que depositaron su voto de confianza y seguimos creciendo, más de 120 afiliados somos, hemos realizado un trabajo muy exhaustivo a nivel territorial y desde la central tenemos amplio apoyo para lograr el cometido…. Es fundamental el apoyo y confianza de los afiliados, es un gremio nuevo, combativo, vamos siempre con la verdad, tratamos de hacer políticamente objetivos, tratar de mantener la política al margen de lo gremial aunque el agua también se filtra..», decía en el comienzo.. «Damos soluciones desde lo gremial, hacemos otras actividades como reclamos, trámites y somos muy eficientes en ese sentido, los afiliados se sienten muy escuchados, hoy en día el docente necesita ser escuchado en todos los aspectos. Utilizamos las redes sociales que está muy en boga, hoy el docente se siente desprotegido en muchos aspectos, nuestros afiliados nos eligen porque le prestamos mucha atención….En paritarias veremos cuáles son las propuestas , se prometió que en la segunda quincena de diciembre nos iban a convocar ya hicimos un petitorio, esperamos que la actualización del salario docente sea en relación al índice de alimentos, nuestro salario sufrió una baja histórica durante otras gestiones y no lo hemos podido recuperar, si bien hay buena voluntad de equiparar con la canasta familiar tienen esa deuda pendiente del resarcimiento histórico de nuestro poder adquisitivo…. Lo que queremos como mínimo que se vea cuál será la perspectiva de inflación y que nuestro salario vaya adelante como prometió el gobernador. Esta depreciación del adquisitivo docente nos lleva a sentarnos el martes y veremos, que sucede porque el combustible, los alimentos, todo ha subido, aún no podemos hablar de porcentaje pero que se respeten esos parámetros….. Nosotros comunicamos todo a nuestros compañeros, el docente debe saber todo porque aporta para nosotros, tenemos que defenderlos e informarlos…» sobre la quinta hora a incorporarse, dijo: «Tenemos docentes que han aceptado la hora extra, otros no tanto, lo mismo pasa con los padres, el tema es que algunos les conviene y otros no porque tienen dos cargos y así incurren en incompatibilidad horaria. Esta quinta hora es un programa, no forma parte de la organización estructural de lo que es educación, el día de mañana un docente quie se jublia no le tendrían en cuenta esta hora, hay cosa que primero se informan y luego se piensan. Hay aspectos a tener en cuenta, por ejemplo escuelas que necesitan más auxiliares en la quinta hora, hay cosas que se deben analizar a fondo…»

ENTREVISTA COMPLETA A GABRIELA FORONDA

