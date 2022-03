Fútbol oficial: récord histórico de fichajes

Hoy viernes cierra el libro de pases en la Liga de Futbol de Las Flores y se espera un número superior a los ochocientos movimientos entre incorporaciones e intercambios entre los nueve clubes que afrontarán las competencias. Se suman dos ternas de árbitros de Saladillo para dirigir primera división.

(Por Flavio Iacomini)

Son más de 1.500 los y las futbolistas que una vez que esta noche a las 21 cierre del libro de pases en la sede liguista de Sarmiento y Cisneros, quedarán en condiciones de jugar los campeonatos oficiales que organizará en 2022 la Liga de Fútbol de nuestra ciudad. La entidad local del deporte más popular del mundo, que se encuentra afiliada al Consejo Federal de AFA, ya se prepara para afrontar un año donde en sus registros quedará asentado el record histórico de más de ochocientos movimientos de pases entre clubes locales e interligas, como así también los nuevos fichajes que se dieron por diferentes circunstancias favorables al crecimiento de la actividad.

Entre las ultimas noticias de esta semana, se destacó la flamante incorporación de Juventud Rosense, con cuatro categorías de inferiores, en un acuerdo hecho con el Club El Taladro. La institución verde, será la encargada de proveer al “Chacarero” de los futbolistas de su cantera para afrontar la temporada. Juventud Rosense, es probable que en el torneo Clausura o en el inicio del 2023, ya sume Reserva y Primera División para completar las categorías restantes ya que iniciará este año con Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Otra novedad importante que surgió en las últimas horas es que logró confirmarse que dos ternas de árbitros del futbol saladillense vendrán a dirigir Primera división. Lo harán en forma conjunta con el grupo de árbitros de nuestra ciudad.

Entre las informaciones sobresalientes, se mencionó en los últimos días que El Taladro y Ferrocarril Roca anunciaron que en primera división participarán del torneo de la Federación Pampeana en busca de una plaza para el Torneo Federal 2022 que comenzará en Septiembre.

También se destaca que en Fútbol Femenino, a los cinco equipos que jugaron el primer torneo de carácter oficial de la actividad el año pasado, en 2022 se le sumarán los conjuntos de primera división de El Taladro, El Hollín y Asociación Civil El Potrero.

El torneo oficial de primera división de las chicas es muy probable que comience el domingo 20 de Marzo, mientras que los campeonatos de inferiores y primera masculino, arrancarán el fin de semana del 26 y 27 del mismo mes en curso

Hoy día 11 del tercer mes del año, fue la fecha elegida por la entidad que dirige Hugo Daniel Nuñez para terminar con la tarea administrativa inicial más importante. Con todos los registros y números a la vista, el fútbol florense quedará en condiciones de afrontar tal vez, uno de los años más importantes de su historia

