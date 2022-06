Fútbol oficial: Todos los campeones del Apertura 2022

Atlético Las Flores se quedó con el título en Primera División y Sub 13, El Taladro en Sub 17, Sub 15 y Sub 11, Ferrocarril Roca en Sub 25 y Primera de Futbol Femenino y Juventud Unida en Sub 9.

Por Flavio Iacomini

El pasado domingo 5 de Junio Atlético Las Flores se coronaba campeón del Fútbol Oficial de Las Flores, tras 18 años de espera. Fue un título muy festejado por el equipo de Oscar Caminos. Un club centenario de Las Flores que el pasado sábado vio también como su divisional menor, la categoría Sub 13, conseguía el campeonato de la categoría al ganarle de visitante 1 a 0 a El Taladro en su propia casa.

No obstante, el merecido sub campeonato, los verdes terminaron cumpliendo una destacada actuación cuando en su cancha pudieron festejar los campeonatos obtenidos en las divisionales Sub 11, Sub 15 y Sub 17. Muy buena primera parte de temporada para El Taladro que llegó a la final en cuatro categorías.

Ferrocarril Roca, el sábado en su cancha, en la división Sub 25, le ganó 1 a 0 a Juventud Unida y fue a los penales porque una semana antes había caído ante los albirrojos por idéntico resultado de visitantes. Finalmente desde los doce pasos, los ferroviarios fueron mejores y se quedaron con el campeonato.

Lo mismo ocurrió en Futbol Femenino de Primera División, La chicas albicelestes, la semana anterior en su estadio de las avenidas Avellaneda y Alfredo Vidal, tras igualar sin goles ante Juventud Deportiva, se quedaron con el título al vencer a su rival en los penales.

La categoría menor del fútbol de Las Flores, que este año no tuvo las características formales por ser la primera experiencia de prueba, fue la Sub 9. En la sumatoria de partidos jugados, fue Juventud Unida, el club que obtuvo mayores puntajes como para ser considerado ganador en esta prueba piloto que se repetirá en el Clausura.

Precisamente, la segunda parte del año, con la realización de los campeonatos Clausura 2022 de todas las divisionales, para el futbol oficial estaría comenzando en la primera semana de agosto.

En la Liga de Futbol de las Flores, el lunes, ya se realizó la primera reunión donde comenzó a diseñarse la etapa siguiente en un año que estará matizado y acotado por una fecha clave que es el mes de noviembre. El mundial de Qatar, arrancará a mitad del undécimo mes del año y limitará el tiempo de nuestro fútbol local.

