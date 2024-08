Fútbol: «Rulo» Luján vuelve a la dirección técnica

Luego de algunos años de no dirigir equipos de la liga local, Raúl «Rulo» Luján volverá a calzarse el buzo de técnico. Estará al frente del cuerpo técnico de la divisional Sub-17 de su querido Juventud Deportiva. Así lo confirmó el club albiverde en sus redes sociales. «Con enorme orgullo y admiración, hoy presentamos oficialmente a Rulo Luján como el nuevo entrenador de nuestra querida división SUB 17. El regreso de Rulo no sólo llena de alegría a todos los que forman parte del Club Juventud Deportiva, sino que también reafirma el compromiso con la excelencia y el crecimiento de nuestros jóvenes talentos. «Rulo» Luján es, sin duda, uno de los técnicos más valiosos en la historia de nuestro club, y su retorno engrandece la misión de seguir formando a los futuros cracks del fútbol. ¡Bienvenido de nuevo a casa, Rulo!. Estamos seguros de que tu experiencia y pasión llevarán a nuestra SUB 17 a futuro prometedor», posteó hoy el club. ¡Exitos Rulo!

