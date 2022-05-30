30 de mayo de 2022

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Ganadores sorteo final Cooperadora Escuela Normal

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10 horas atrás Fm Alpha

Fue sorteado el día sábado 28 de mayo de 2022 por Quiniela nocturna de la Provincia de Bs. As. La nómina de ganadores es la siguiente: PRIMER OBSEQUIO: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 1.000.000.- (UN MILLON DE PESOS) Nº 3669 –  MATIAS CABRAL – SAN MARTIN 327. SEGUNDO OBSEQUIO: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 100.000.- (CIEN   MIL PESOS) Nº 1675 – ALBERTO DANIEL MONJE – SORDEAUX 380. TERCER OBSEQUIO: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 50.000.- (CINCUENTA MIL  PESOS) Nº 0104 – JORGE DIAZ – SARMIENTO 275. GANADOR OBSEQUIO CON 3 CIFRAS DEL PRIMER PREMIO Nº 669 SOFIA SOLEDAD LEDESMA – SORDEAUX 247. GANADORES CON 2 CIFRAS DEL PRIMER PREMIO – Nº 69 CARLOS RUBEN PEREZ – MORENO 893 JESUS AGUILERA – SARMIENTO 893. MONICA BEATRIZREPETTO – HAROSTEGUY 610. STELLA FACETTA – ALEM 951. EMILIA SABATHIE – PERON 920. JENNIFER LABORDA – CARMEN 267. IVAN GIOIOSA – AVELLANEDA Y BDO. IRIGOYEN. STELLA DIAZ -25 DE MAYO 827

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