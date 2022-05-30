Ganadores sorteo final Cooperadora Escuela Normal

Ganadores sorteo final Cooperadora Escuela Normal1 minuto de lectura
Fue sorteado el día sábado 28 de mayo de 2022 por Quiniela nocturna de la Provincia de Bs. As. La nómina de ganadores es la siguiente: PRIMER OBSEQUIO: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 1.000.000.- (UN MILLON DE PESOS) Nº 3669 – MATIAS CABRAL – SAN MARTIN 327. SEGUNDO OBSEQUIO: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 100.000.- (CIEN MIL PESOS) Nº 1675 – ALBERTO DANIEL MONJE – SORDEAUX 380. TERCER OBSEQUIO: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 50.000.- (CINCUENTA MIL PESOS) Nº 0104 – JORGE DIAZ – SARMIENTO 275. GANADOR OBSEQUIO CON 3 CIFRAS DEL PRIMER PREMIO Nº 669 SOFIA SOLEDAD LEDESMA – SORDEAUX 247. GANADORES CON 2 CIFRAS DEL PRIMER PREMIO – Nº 69 CARLOS RUBEN PEREZ – MORENO 893 JESUS AGUILERA – SARMIENTO 893. MONICA BEATRIZREPETTO – HAROSTEGUY 610. STELLA FACETTA – ALEM 951. EMILIA SABATHIE – PERON 920. JENNIFER LABORDA – CARMEN 267. IVAN GIOIOSA – AVELLANEDA Y BDO. IRIGOYEN. STELLA DIAZ -25 DE MAYO 827