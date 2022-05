«La intención es hacer un saladero de cueros»

En las últimas semanas trascendió que el frigorífico Azul Natural Beef se encuentra realizando gestiones para montar una nueva planta para procesar los cueros de los animales que diariamente faenan en ese establecimiento que se dedica a la exportación de carne vacuna a diferentes países del mundo. En la actualidad, según pudo averiguar EL TIEMPO, son alrededor de 700 animales los que se faenan por día y esos cueros son trasladados a otras ciudades para su procesamiento, para luego ser exportados a China, el país oriental donde son curtidos. De poder avanzar en este proyecto de ampliación de la empresa cárnica que hoy brinda cerca de mil puestos de trabajo de manera directa e indirecta, se podría recuperar una de las etapas de producción que es básicamente el salado de los cueros. Y esto implicaría la posibilidad de nuevas y más fuentes de trabajo genuino para Azul. En ese sentido, se supo que la empresa tendría decidido montar la planta para el salado de los cueros en la ex Curtiduría que está ubicada frente al Hipódromo de Azul -sobre la avenida Mujica-, en cercanías al frigorífico instalado en la zona Norte de esta ciudad. El mencionado predio industrial que se busca reactivar se encuentra cerrado hace varios años y fue acondicionado luego de haber sufrido destrozos y vandalismo. Si bien hasta el momento no se ha podido formalizar el contrato de alquiler para la puesta en funcionamiento de este emprendimiento productivo, fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguraron ayer que sólo resta ultimar algunos detalles para concretar lo que por ahora es un ambicioso proyecto. «Estamos en tratativas y se está analizando de qué manera se puede reactivar esa planta. Hoy no se puede arriesgar qué cantidad de cueros se podrían procesar, están estudiando los planos y viendo las condiciones del lugar», indicó un vocero de la empresa que dialogó con este diario, quien también mencionó la cuestión de las habilitaciones con las que debería contar Devesa para funcionar en ese nuevo espacio. «Se están gestionando y viendo las posibilidades que hay de trabajar en ese lugar con todo lo que hay ya instalado; pero esto no quiere decir que se va a poder arrancar mañana ni la semana que viene», sostuvo la fuente consultada por EL TIEMPO, quien recordó que hace un tiempo en esa zona se habían robado buena parte del cableado que sirve para alimentar las máquinas que tiene en su interior la ex Curtiduría.

Fuente: El Tiempo (Azul)

