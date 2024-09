García sobre las abultadas facturas de energía: “El problema son las casas que pasan los 200kws porque usan la energía para muchas cosas…”

Con respecto a los agresivos aumentos en las tarifas de energía impuesto por el gobierno nacional, en “El Periodístico” del jueves, conversamos con el Pte. de la Cooperativa de Electricidad Luis García.

En la primer parte, le consultamos a García como seguía la deuda que tienen varias cooperativas eléctricas (incluyendo la de Las Flores), con la administradora nacional Cammesa; “Estamos por llegar a un arreglo, aún no hay reglas claras para saber cómo pueden pagar las Cooperativas…estamos negociando permanentemente junto a otras Cooperativas de la provincia para que lleguemos a un acuerdo y volvamos a los tiempos de antes…Tenemos entendido que Cammesa podría desaparecer y podría llegar otra entidad más chica para manejar la parte energética. Estamos esperando novedades de eso también…” Decía.

Sobre la posibilidad de que la Cooperativa invierta en energías renovables como lo ha hecho Tandil con un parque solar, dijo: “Invertir en energía alternativa estuvo en estudio. Es más, ya hay algunos casos de particulares, hay una ley que dice que aquel que tenga alguna concesión puede comercializar. Nosotros tendríamos que comprarle lo que a él le sobra de energía. Básicamente es para que la energía no venga únicamente del distribuidor… No lo hemos pensado firmemente, pero lo tenemos en carpeta… Por supuesto que nos serviría 100%, pero son inversiones bastante importantes. Tenemos que tener un poco más de estudio técnico para ver cómo se puede llegar a hacer. Ahí sí se podría abaratar la energía porque la estás produciendo vos mismo…” Sobre los números sorprendentes en la factura de energía eléctrica, dijo: Hoy la energía que consumimos está toda regulado por el gobierno nacional que da las nuevas pautas, nosotros como Cooperativa acompañamos en lo que podemos al asociado que están pagando los platos rotos como se dice con los aumentos excesivos, pueden ir pagando en 2 o 3 cuotas, si no tienen gas natural hay descuento, lo mismo jubilados que tienen la TIS. Hoy la energía se usa para muchas cosas, la calefacción con energía eléctrica se va los números…El problema son las casas que pasan los 200kw porque usan la energía para muchas cosas. Además, está el servicio social que son 7.900 pesos aproximadamente. Tenes un servicio muy completo con ambulancia de alta complejidad, médico y enfermera a bordo y con acompañamiento al duelo, médicos clínicos y pediatras, es un servicio que hasta que no lo utilizas, no te das cuenta, a todos acompañamos con explicaciones y asesoramiento. Se trata de comprender y de buscar soluciones y no problemas. Yo invito a que algún medio saque fotos de los medidores del centro o de calles aledañas para que vean que la toma del estado se realiza de manera correcta y con gente experimentada. No hay que poner fantasmas donde no están. En otras ciudades como Saladillo y Rauch tienen el mismo problema que acá… estamos con la misma tarifa preestablecida del organismo de control…” Ante la propuesta del ejecutivo en subsidiar a aquellas personas indigentes y comerciantes que estén complicados con el alumbrado público, dijo: “Se está trabajando con el municipio y concejales ante de los anuncios que hizo el intendente sobre el Alumbrado Público porque está establecido que es por lo que vos gasta… El que tiene una heladería paga más por el gasto de energía en relación al que tiene un taller mecánico, aunque tengan la misma cantidad de metros de frente…por eso tambien hay que buscar un consenso, el gasto está y hay que saberlo distribuir…La iluminación LED ha cambiado el alumbrado y bajado el gasto de alguna manera, ¡la avenida Independencia parece otra ciudad iluminada así…! Es importante que, al alumbrado público, que se nota en la factura, en lo que va del año, puede llegar una nueva metodología para cobrar el alumbrado público… El costo de la energía estaba bajo y la suba había que llevarla por etapas. Ir más despacio. Pero fue muy brusco. Ahora vemos que en cuatro o cinco meses se incrementó abruptamente y eso impactó muchísimo, pero tenemos una herramienta de crédito para el pago de facturas atrasadas que se abone en cuotas…” Sobre las elecciones que se avecinan para el cambio de un tercio de los consejeros, dijo: “Para las elecciones nos preparamos bien, el lunes comienza la etapa de acreditación en la sede de Futurtel…Para fomentar la participación tratamos de acompañar con la parte publicitaria si alguien quiere participar puede venir y le explicamos cómo es, no tiene mucha historia acreditarse para participar, la gente debe comprometerse, eso es positivo… Casi todas las instituciones intermedias tienen la misma problemática, no hay gente que tome la posta, será que la gente quiere estar más tranquila. Esto lleva a tener problemas en la semana, tensiones y hay gente que no lo quiere asumir. Los tiempos son cada vez más cortos, pero ojalá se participe, nosotros vamos a asesorar permanentemente…” En el final, dijo: “Pero no todas son pálidas, hemos dado en setiembre una promoción gratuita en conexión de internet, hasta hace 6 meses llegaba a un determinado sector, ahora vamos por Gardel, 17 de octubre, todo el Barrio Traut. Cualquier asociado puede pedir internet. Yo conozco que mucha gente trabaja desde su hogar y genera ingresos por internet…” Remarcaba García.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A LUIS GARCIA.

