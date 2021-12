Garrido, Ex Pte. del HCD: “El radicalismo no se ha dado cuenta que todavía no se ganó nada”

Quien fuera titular del órgano legislativo durante la gestión de Cambiemos visitó este miércoles “El Periodístico” con Ernesto Varela. Sobre lo ocurrido en este año de elecciones de medio término, Garrido sostuvo que “no es normal para el vecino común que se armen 10 bloques en la cámara de diputados. Eso es un golpe bajo, no construye. Uno percibe que lo que está planteando en “chimangear” la caja de la Cámara. La gente pide consenso. Hay cinco o seis puntos en común que hay que acordar pero no partir en pedazos algo que la gente votó para que estén juntos. Hay ambiciones desmedidas del poder de algunos dirigentes. El real poder estará en 2023. Este es un proyecto que nace con fisuras. A nivel local pasó algo similar. Nosotros quisimos acordar, tuvimos reuniones con dirigentes radicales jóvenes. Son buena gente pero para enfrentar a un intendente con mucho consenso e imagen positiva hacía falta una unión legítima. Eso no lo vieron y nosotros se lo planteamos. Le hablamos del cuarto lugar que no era Ramón y no hubo acuerdo. Ellos se cortaron por su cuenta y pasó lo que pasó. No se puede plantear luego que ustedes no nos acompañaron, esto se construye, Ramón tuvo en su gobierno a dirigentes radicales en su gabinete, no es que no los hicimos participar, con juntarse y hablarlo era suficiente, Ramón fue siempre muy abierto. Me parece que romper el bloque fue otro error…siempre quedan resquemores o fisuras, que cuando vas a enfrentar a alguien con mucho poder tenés que estar unido. Cuando era intendente Tono al peronismo le pasaba lo mismo, siempre estaba enfrentado y dividido, cuando vos dividís un mismo espacio o un pensamiento parecido, pasa esto, hay que estar juntos. El peronismo siempre necesitó un caudillo pero hoy en día la cosa tiene que cambiar, hay que democratizar los partidos…Lo más cercano a lo ideal es la democracia, lo mejor son las internas abiertas. Por otro lado, dijo: No hay divorcio con la UICR hicimos un esfuerzo, no se va a romper, vamos a acompañar a Alejandra en su proyecto como bloque unipersonal, pensaremos en los mejores proyectos pero habrá que hacer una catarsis, mea culpa del radicalismo de lo que sucedió en las elecciones..No se puede pensar que la gente de Canosa no me votó porque los votos son de la gente, no son cautivos, en eso estaríamos fallando como dirigentes políticos…en lo personal me he alejando, ves cosas que cuando estás dentro no ves, hoy sinceramente no tengo pensado trabajar en política pero sí acompañar y ayudar a Alejandra que con mucha hidalguía tomó el compromiso. Sobre la obra pública, asunto que conoce Garrido: Hay una buena gestión en obra pública, no tengo mucha crítica para plantear, no estoy en el día a día, pero viendo como un vecino más creo que la obra pública es muy importante para la ciudad. Alrededor de la Plaza habría que corregirlo, en otra época se hizo un concurso con el Colegio de Arquitecto, lo ganó Facundo Romanelli y era un muy lindo proyecto para cambiar el micro centro, es una materia pendiente que habría que encarar para darle más desarrollo al comercio.

ENTREVISTA COMPLETA A JOSÉ GARRIDO

