Gelené: “el nivel de planes sociales que no se contra prestan es mínimo”

En el día de la fecha, visitó el estudio de la radio, el intendente Ing. Alberto Gelené, en principio y ante los discursos por el día del trabajador, dijo: hacemos votos para que el ingreso sea cada vez mejor. Hoy estamos con un desarrollo importante de demanda laboral en muchos rubros…hoy puedo decir que en Las Flores el nivel de planes sociales que no se contra prestan es mínimo. En el municipio existen desde hace mucho tiempo programas de prestación y empleo que sirven para capacitar y formar cuadros en cada una de las tareas que son muchas y variadas. Desde mantenimiento de servicios de todo tipo. Eso nos hace recordar al PROCEM, que fue una idea de 2004 cuando había cerca de mil planes jefes de hogar y que la contraprestación era limitada. En ese sentido pudimos hacer que esos planes formaran parte con un desarrollo fenomenal. Hoy existen electricistas, constructores, administrativos…eso fue la fuente de realización de muchas obras que trascienden a la gestión. Por otro lado, explicó: El Parque Plaza Montero –nuestra joya- con el trabajo de Ricardo (Lapadula) como el primer director de medio ambiente con el aporte de beneficiaron de esos planes, hoy Procem, se transformó en la laguna que es ahora, antes del 2004 era otra cosa. Por eso la necesidad de un apoyo en el programa que el gobierno determine y se tiene que transformar en aprendizaje y tarea. Agregando, dijo: Hoy por los índices de inflación que venimos soportando hace que muchos trabajadores estén en la línea de pobreza. Las Flores ha sido siempre un pueblo muy trabajador, y se pretende que a las familias con menores posibilidades esté el municipio ayudando. Aspiro a que se controlen las variables de los precios y ver por ejemplo dónde compramos. Hay variaciones de precios en los alimentos básico. Primero debemos cuidar el peso y al mismo tiempo que el gobierno tome medidas para bajar la inflación y que no estén afectados los salarios. Con respecto a las obras en ejecución y la ubicación de la rotonda de V. Paz y Ruta 3 dijo: “La rotonda está desfasada del eje actual de la ruta, el ancho que faltaba fue para el lado del canal porque las colectoras ya estaban construidas y ya estaban las estaciones de servicio Shell e YPF. Lo que se demolió permitía ese corrimiento sin afectar el diseño de una rotonda muy importante. Va a ser un impacto fuerte cuando esté terminado. Es una rotonda de gran envergadura y diseñada para un tránsito muy grande por eso digo que era necesario ese desplazamiento…sobre el acceso que algunos toman desde la ruta por Avda. Avellaneda seguramente deberá tener señalización e iluminación adecuada, y la imposibilidad de ingreso en ese sector. En el futuro uno imagina un ingreso distinto para empalmar cuando la ruta pase por otro lugar. Todo lo que impacte y sea necesario modificar se va a gestionar, la idea es que se ordenen los comercios que prestan servicios a la vera de la ruta. He estado en la generación de la colectora en el año 85, se ordenó totalmente ese sector. Entraban camiones, se subía y se bajaba la ruta en cualquier lugar. Fue un buen ordenamiento. Hoy estamos poniéndole mucha fuerza a la Playa de Estacionamiento de camiones, seguimos ampliado y hay espacio para 150 camiones. Otro de los temas abordados, fue el de la planta de reciclado: El problema de la Planta -que cumple una buena función en cuanto a la separación – radica en una situación de crecimiento de la celda, muchos residuos que no fueron reciclados, lo mejor es la relocalización con celda en otro lugar y ver de qué manera se puede utilizar para ordenar la planta, es un desafío importantísimo. Estamos con el proyecto de reubicación de la planta. Sobre la obra de Crúz Marqués..; Primero y principal la pavimentación de Cruz Marqués es un impacto positivo para desarrollar espacios pluviales hacia la zona de Lucangioli …no podemos ir allí sin antes seguir los lineamientos del Plan Director de Pavimento y vamos a ir ordenando en ese sentido. Todo el entubamiento que se hizo en calle Santamarina por el boulevard se realizó con una cañería adecuada para continuar ese conducto hacia San Jorge. Se verá en el tiempo que viene para pavimentar entre Sarmiento y Bdo. de Irigoyen, también habrá que llegar hasta Vidal donde habrá otra rotonda…una zona conflictiva se está construyendo una cámara que toma el conducto sobre calle Harosteguy hasta Independencia que tiene las obras de desagüe realizada. Ante los diversos cortes de agua que tiene el Barrio Traut, y los tanque en desuso que posee el ferrocarril en Avellaneda y Pellegrini, expresó: La idea de abastecer de agua esos tanques como pulmón de reserva, pero las cañerías no están en condiciones pero podría ser una alternativa, el problema es que ABSA no ha ejecutado para hacer el cruce de Cruz Marqués que está en deuda, se le facilitó todo para hacer ese cruce hacia el Barrio Traut, son dos cuestiones pendientes porque siempre llamo a ABSA para pedir el cruce de Cruz Marqués, no queremos que llegue el próximo verano. Sobre el personal de prensa, y el recién nombrado Néstor Risso, dijo: Tiene un problema de salud y se está recuperando, esperemos tenerlo pronto de regreso…Sobre el nombramiento de su hijo Emil Gelené, expresó: Emil está trabajado desde el primer día, decidí ser candidato con el compromiso de Fabián y Emil. El tiene conocimiento y capacidad para seguir muchos trámites en la provincia y el ministerio de gobierno y nos facilitó muchas cosas para la ciudad, cuando se radicó acá fue bueno que nos acompañe, el tiene su carga horaria como trabajador que es central de la costa al estar en un lugar puede trabajar ad honorem designado o no, yo nunca designé a nadie de la familia, Graciela es una excelente profesional que podría estar en cualquier lugar, mi esposa Marcela también con mucha formación en gestión cultural me acompañó mucho al comienzo ad honorem, pero nunca formaron parte de mi gestión como familia, y mis hijos tampoco, Yamil colabora, todos gratis. Cuando Fabián designa a Emil como asesor políticas públicas, lo hace Fabián, el consideraba que era lo mejor para que esté administrativamente bien su rol, yo nunca designe a nadie.

Volviendo al lugar de esparcimiento como lo es el Parque Plaza Montero, dijo: Todas las obras en el Parque se hicieron con muchas ganas, con mucho ingenio, había mucho para planificar en esos momentos, yo lo propuse antes de ser intendente y fuimos a ver todo lo que se podía haber, hubo años donde se pudieron hacer cosas y no se hicieron…La zona del futuro balneario es el punto inicial de un proyecto mayor. El día a día hace que por ahí no podamos encarar todas las cosas. Finalizando, y ante los hechos de público conocimiento, embestidas y falta de control de alcoholemia, dijo: He dado instrucciones a Seguridad y Tránsito para que se haga controles de alcoholemia , sabemos quiénes andan en riesgo..la otra vez hubo una situación de un auto que terminó por encima del boulevard y gracias a Dios no fue sobre una persona, voy a preguntar por qué no se están haciendo..tenemos recursos humano para llevar a cabo los controles de alcoholemia…ha mejorado el uso del casco con las gestiones que hemos hecho..la tarea de policía y tránsito es muy buena cuando hay detectado ir a sacar la moto donde tenga que hacerlo, pone en riesgo su vida o a su vecino. Nadie tiene derecho a poner en riesgo su vida y la de los demás.

ENTREVISTA COMPLETA AL INTENDENTE ALBERTO GELENE

