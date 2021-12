Gelené: “Terminar el 2021 con objetivos concretados y otros en carpeta nos debe poner contentos – Va a haber nuevo secretario de salud”

El jefe comunal visitó este viernes “El Periodístico” para hacer un balance de todo lo hecho en este año que termina. Sobre la situación epidemiológica actual y luego de conocidos los nuevos casos de Covid-19 en la ciudad, dijo que “siempre preocupa que aparezcan nuevos casos aunque puedo decir que estamos relativamente bien en la ciudad. Esperemos que las fiestas no traigan propagación de contagios por la afluencia sobre todo de personas que han llegado de distintos lugares. Actualmente estamos con un gran porcentaje de la población vacunada, es importante que todos nos vacumenos. Ayer me informaron que se aplicaron casi 500 dosis en un solo día. A esto le agrego que hay una programación grande para la semana que viene. Después se verá la evolución pero hay que seguir cuidándose..Nos desarrollamos vacunándonos desde pequeños…formaba parte de nuestras obligaciones sanitarias..Esta es una nueva enfermedad y la vacuna es la mejor herramienta..quien piense que es algo político está totalmente desubicado y la vacunación nos da cuenta en Las Flores lo que está pasando aunque el virus sigue circulando…Más allá que Martin y Xenia hacen un gran equipo en Salud junto obviamente a Juan, ya hay una persona que va a asumir que la próxima semana será anunciado..va a haber novedades pero va a haber un secretario de salud….Sobre cambios en el gabinete que surgen después de un balance electoral, dijo:

El área de gabinete es fluctuante y sujeto siempre a modificaciones como va a ocurrir en la dirección del Natatorio ante la partida del Prof. Cantet, por ejemplo..Además siempre es necesario renovar con las expectativas correspondientes…será algo constante en estos dos años que quedan, en enero tomo una licencia y la intención es seguir trabajando desde el mejor lugar que haya, puede surgir alguna situación que amerite estar en otro lugar provincial o nacional y estamos dispuestos y cuento con un reemplazo como es el de Fabián que en enero me va a reemplazar…en lo personal siempre intentaré estar un lugar donde pueda desarrollar distintas experiencias que me permitan gestionar para nuestra ciudad, para que se puedan conseguir más cosas conformando un equipo de trabajo, apoyando, asesorando y desarrollando tareas de respaldo a quien me reemplace si es que esto ocurre..gestiones que se basan en una agenda de muchos años..gente que he ayudado, contribuido, apoyado y eso da una posibilidad de apoyarlo para Las Flores…

La obra a Belgrano, ruta 29, es suelo del lugar mezclado con piedra es un entreripidado que permite un tránsito permanente hasta con lluvia en la ruta 29 ojalá que a futuro sea pavimento..otro grado de atracción permanente es la gente de Rieles del Saldo, gestionar la posibilidad que corran trenes de forma normal entre Las Flores, Altamirano, Ranchos y tengo la idea de desarrollar un tren turístico que parte de la laguna..Simular una antigua estación a Rosas que vaya y vuelva pero a pedir autorización y ver qué tipo de vehículo se puede adaptar, tener un coche liviano que vaya y venga sería algo como una travesía, sería interesante…Lo del obeslisco es en un marco de festejo y alegría, hay cosas que podemos ir haciendo para la ciudad, el hecho de la decoración en un lugar distinto impactó de gran manera y eso nos da orgullo, el detalle de la estética, iluminar y adornar rotondas, la fachada de Cultura que va quedando muy linda, son cosas que van distinguiendo, que nuestro pueblo se apropie del espacio público de manera responsable…estamos produciendo flores en el vivero al lado de la escuela 501 que se colocan en nuestros espacios públicos y cuando las colectora estén finalizadas vamos a poner muchas flores, algo que nos de identidad…Ante la consulta sobre el uso de la bandera local, creada en el año 2003 bajo la idea de Lucas Nazaro y ante un concurso de dibujo de más de 2000, ganado por la joven Rocío Villareal en el año 2003, y la puesta en vigencia, expresó: “La bandera de Las Flores es un tema a evaluar, a poner en valor nuevamente…” sobre el tema del presupuesto de más de 1600 millones, dijo: Estamos armando un presupuesto responsable para seguir ejecutando para aplicar y ser equilibrados en ingresos y egresos..Vamos a superar ese monto seguro…En lo político le consultamos si va a seguir trabajando con Ramón Canosa, donde respondió: No hemos trabajado con Ramón Canosa, Canosa fue candidato del espacio de Juntos, cada uno está en el andarivel que tiene que estar, pero no, nuestro espacio se llama Todos por Las Flores, los que quieran participar lo pueden hacer, haber, quizás hayan personas tal vez hayan votado a Canosa, a Lizarraga en su momento, porque nuestro espacio es amplio, el presidente de TXLF es Fabián Blanstein si hay alguien que puede identificar, TXLF es una agrupación justicialista que ser originó en 2003, y nuestros adversario fue el espacio de Ramón fue por la minoría con Daniel Basile, vencimos la interna. al justicialismo o al peronismo, a Las Flores le dimos los tres gobiernos de mayor transformación que tuvo en la historia con un crecimiento tremendo..me pidieron ser candidato y lo fui, en 2015 pasó lo que pasó, estoy en contra de la grieta, había personas jóvenes como Fabián, Emil y otros que pensaron por qué no tener un espacio donde nos podamos encontrar..

ENTREVISTA COMPLETA A ALBERTO GELENE

