Generando expectativa de trabajo: Acto del Centro de Formación Profesional N º 401

Cada acto de colación trae muchas emociones, y esta vez no era para menos, no solamente por los 260 títulos entregados, donde alrededor de 200 personas recibieron su certificado con reconocimiento nacional, si no que se dio en el cuadragésimo aniversario del proyecto.

Encabezando el acto, el director de del CFP Fabian Civale y demás autoridades educativas, comenzó el cálido acto corrido del patio central por las gotas de lluvia que amenazaban el evento. Se leyeron saludos de la Inspectora región 24 Fernanda Catullio, y la inspectora de educación técnico profesional profesora Vanina Altamirano.

Fueron 260 los certificados entregados, aunque cabe acotar que, en algunos casos, hay alumnos que realizaron cursos paralelos, tambien hay 3 cursos en desarrollo como; tornero, instalador sanitarista e instalador electricista domiciliario donde egresan en septiembre de 2025.

El proyecto creado el 26 de diciembre de 1984 cumple 40 años, donde se realizó una reseña histórica de la Institución expresando unas palabras el Regente del CFP 401, Prof. Julio Francisco Calles. El evento estuvo conducido por Emilio Delfante. Se presentó la bandera de ceremonia y luego se entonó el himno nacional.

Tambien hizo uso de la palabra la Inspectora de educación técnico profesional profesora Vanina Altamirano.

Los portadores de la Bandera Nacional:

Abanderada; Lettieri, Candela Agostina. De los Trayectos formativos: “Cocinero para comedor escolar y Elaboración de Alfajores Regionales”

Escoltas; Gallardo, Lucila Anael del Trayecto Formativo “Electricista en inmuebles”.

y Urruchua, Candela Abigail del trayecto formativo “Operador de cuidados de niñas, niños y adolescentes”.

Portaban la Bandera Bonaerense:

Abanderado: Prado, Mauricio Ezequiel del trayecto formativo “Instalador y Reparador de Equipos de climatización”.

Escoltas: Bolba Alvarenga, Fulvia Teresa del trayecto formativo “Panadero” y Altamiranda; Elisabet Dogali del Trayecto formativo “Cocina libre de gluten”.

Los títulos de las distintas formaciones.

“Tornero”, “Electricista en Inmuebles” y “Montador de Instalaciones sanitarias” ayer recibieron las certificaciones de los módulos acreditados del trayecto Formativo en curso y en el 2025, al egresar, se certificará la finalización del curso.

Al finalizar, se refirió a los presentes el director Fabian Civale:

“Estamos cumpliendo 40 años de vida institucional, pensar en todas las personas y alumnos e instructores, muchos que están trabajando y llevando el sustento a su casa luego de lo que aprendieron en el Centro. Hemos tenido muchas vivencias, toda mi vida docente la dediqué en gran parte a formación profesional y educación especial…Felicitar a todos los egresados, instructores por haber llegado a este fin de ciclo y desearles lo mejor, el Centro ha sido protagonista de muchas buenas noticias porque calificamos como Centro de primera categoría con incremento de horas y cargos que hoy venimos desempeñando que se traduce en trayecto formativo y oportunidades para la comunidad educativa…Somos sede de la educación profesional secundaria, un programa que venimos desarrollando con un coordinador y 4 docente y con una matrícula de 15 chicos donde van a terminar con un bachiller en construcción húmeda y secas…Tambien decirles que hicimos hace pocos días una muestra anual con compromiso de todos para desarrollar la muestra, se esmeraron al igual que en la exposición para la educación y trabajo organizada por el área de psicología en Plaza Mitre con gran compromiso de la comunidad educativa…agradezco a todos, el año que viene tendremos más de 30 trayectos formativos educativos y eso nos pone muy bien, esto dice que vamos por el buen camino ofreciéndole una calidad educativa como se merecen. Hoy pueden desarrollar a nivel nacional el oficio que aprendieron porque tenemos certificación nacional, eso se logró o hace mucho tiempo…Uds. pueden recorrer todo el país con este certificado porque tiene validez nacional para desarrollar el oficio que aprendieron.. los cursos son todos gratuitos, somos una escuela pública con igualdad de oportunidades para todos los alumnos…” Afirmó.

