Germán Loggia desde El Trigo y la fiesta criolla del 6 de octubre

En el día de la fecha conversamos con el referente de distintas instituciones del paraje El Trigo por los eventos que pasaron como Coral Las Flores y los que vendrán. Desde este fin de semana con motivo del futbol agrario y la fiesta criolla para el 6 de octubre.

“Se viene otro evento significativo popular por la unidad de traslado y seguimos con la misma idea, la situación económica no es la mejor como sabemos, pero la gente nos da mucho ánimo con la cantidad de vecinos que colaboran y se ha puesto al hombro este anhelo. Será el domingo 6 de octubre tenemos dos pollas programadas de potrillos se hacen todos los años y después carreras, tenemos servicio de cantina y parrillas y colaborar con el proyecto así que bueno nada esperando todo como para que se arme…” Por los valores del proyecto, dijo:

“Nos han cambiado tanto los valores continuamente, la unidad de traslado está alrededor de 25 millones de pesos, no me gusta hablar mucho de número porque a veces uno dice una la cosa y la realidad es otra cuando lo vas a presentar, pero bueno ahí hay proyectos de poder llegar a armar una ambulancia para el lugar por ahí no necesariamente 0 km ante tratativas con el intendente y la cooperativa eléctrica…”

Sobre el futbol que se avecina, dijo: “Con respecto al fútbol agrario es una fiesta es algo muy lindo que ha surgido ya hace un par de años, la organización le ha dado vida a la actividad deportiva en los parajes así que bueno tenemos este año con la misma metodología de siempre y lo que se organice va todo destinado a las 16 instituciones por eso ha tenido un auge bárbaro el campeonato y bueno decidimos seguirlo y organizando, se realizan las 3 sedes; En el Trigo, Rosas y Pardo. Serán todos los fines de semana, los domingos con entrada libre y gratuita a partir de las 9:30 de la mañana se juegan durante toda la jornada seis partidos y se van rotando, así que muy lindo dura aproximadamente 2 meses y medio, antes estaríamos concluyendo las actividades , invitamos a toda la gente que se quiera acercar a dar una vuelta el fin de semana…” Decía Loggia.

AUDIO DE LA ENTREVISTA

About The Author