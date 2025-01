Giuliana Lapadula, de Cuidado Animal: «La gente tuvo cero empatía»

Las celebraciones de fin de año dejaron un saldo preocupante en nuestra ciudad: entre 30 y 50 perros huyeron espantados por la pirotecnia. “Lamentablemente hubo gente que no le importó que se haya hecho una campaña de concientización. Hacía varios años que no se escuchaban tantos estruendos. Hubo cero empatía», sostuvo a FM Alpha. Más adelante, Lapadula dijo que «mi teléfono explotó de tantos mensajes de gente que me avisaba de perros que se habían perdido. Algunos se encontraron y otros aún no aparecen». Finalmente, la joven señaló que «además de las mascotas también hubo cero empatía con los adultos mayores y niños con autismo».