Giuliana Lapadula: Los comederos siguen fomentando el abandono de los perros

Es una ONG no tan nueva que capitanea Giuliana Lapadula, quien conversó este miércoles en el periodístico , adelantando que recién ahora se están haciendo las cosas con la intención de revertir una situación historia.

«La única manera de terminar con el maltrato animal es la castración. La educación y la concientización es la base de todo sino seguiremos con esto..hace 12 años que lo hago porque siempre tuve perros, lo mío es voluntariado pero el perro es el más dócil de todos los animales, hemos rescatado hasta caballos, siempre hay gente que está y otra que quedó en el camino, siempre hay gente que se suma…Antes había un estado más ausente, hoy no lo está. Antes la gente no le prestaba tanta atención, hoy hay animales abandonados, animales que muerden pero creo que vamos camino a mejorar, el cambio en el municipio ha sido bueno en cuanto a funcionarios y gente dispuesta…siempre se hizo que en estos casos que el municipio derivaba la castración y lo real es que es un gastadero de plata porque hay una ley que hay que cumplir de tener veterinarios en cada municipio, 190 o 200 animales por mes hay que castrar según datos, en otros municipios como en Alte Brown hay gente que espera para adoptar porque no hay animales en la calle, es real, se puede, es un ejemplo, Las Flores va camino a eso porque son tres o cuatro de los municipios que van funcionando bien, desde la Red nos asesoran y nos informan..es una cuestión también de la gente, lo veo porque estoy en contacto con Agustina de Felipe a cargo de la castración. Cuando la gente por ahí no responde, el municipio va a los lugares más vulnerables, por eso se hacen castraciones en el corralón donde está la sala de cirugía y además se va a los parajes, antes venia el castramóvil, pero el sr. Era de Monte y falleció. Hay un montón de ideas, tuve reunión con concejales para abarcar eso que no es fácil, en otros lugares castran adentro de un gazebo. Para el día del animal acompañamos a la escuela 10, estuvimos con chiquitos que entienden el tema, cuesta para los adultos entender que la castración es la solución..la prioridad es la hembra que se reproduce, para que esto no pase hay que hacer esto….. Cuando Agustina quedó había mucha gente en lista de espera para castrar y se hacía muy poco, es importante que llegue a la gente por los medios porque hay gente que no sabe que se está castrando..los perros en la plazas si se poden comederos no es la solución porque se sigue fomentando el abandono de los perros. En vez de poner comederos hay que hacer jornadas de castración y de adopción, los métodos son muchos. En las redes sociales estamos como Voluntariado Animal Las Flores…..»

