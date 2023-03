Graciela Ayuso, directora de la EP4: «Acá al problema del calor hay que sumarle la poca presión de agua»

La actual directora de la escuela ubicada en Barrio Traut confirmó este lunes en la 91.5 que debido a las altas temperaturas las clases presenciales se han debido suspender las clases presenciales en ambos turnos. «Lo que está pasando con la ola de calor es algo inusitado. Uno, en resguardo de los alumnos y de nuestro personal, tiene que estar a la altura de las circunstancia y tomar decisiones». Ayuso explicó que «veníamos suspendiendo a la tarde pero hoy se decidió los dos turnos». Más adelante la docente dijo que «los chicos de la cocina que son todo terreno tienen un ventilador que no pueden prender porque apagan las hornallas. Encima el extractor no funciona. A todo esto los porteros tienen que acarrear agua de las canillas de la calle porque la presión que tenemos a veces es muy poca». Finalmente, agregó que «garantizamos la escuela abierta en servicio alimentario escolar y la entrega de cajas de alimentos además de todo lo administrativo. Sé que hay gente que se queja pero no conoce la realidad».

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram