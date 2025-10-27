Gran triunfo de la LLA en casi todo el país, en nuestro partido la diferencia fue de 13 puntos

Gran triunfo de la LLA en casi todo el país, en nuestro partido la diferencia fue de 13 puntos1 minuto de lectura
LLA Consiguió con la innovación de la Boleta Única de Papel, imponerse en casi todo el país incluyendo la provincia de Buenos Aires, donde se esperaba, de acuerdo a los encuestadores, varios puntos arriba por parte del peronismo motivado por el gobernador Kicillof, boleta encabezada por el ex canciller Jorge Taina donde confiaban una repetición del 7 de septiembre. La realidad fue que LLA con Diego Santilli lográ medio punto de diferencia hacia el oficialismo nacional. En Las Flores, la diferencia fue remarcada a favor de Diego Santilli con casi 13 % de diferencia
LLA que liderada por J. Milei se impuso con el 40.84 % de los votos adquiriendo 64 bancas. Mientras tanto Fuerza Patria logra el 24.5 % de los sufragios y en consecuencia 31 bancas. Para Provincias Unidas fue el 5.12 % con 5 bancas, y el Frente de Izquierda obtuvo el 3.71 % concretando 3 bancas de diputados.
También LLA se impuso en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza entre otros distritos.
Mañana en “El Periodistico” Ernesto Varela junto a Fernando Camara, analizarán los resultados.