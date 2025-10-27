Orgullo nacional: una localidad argentina fue elegida como la mejor del mundo

La pequeña localidad de Maimará (Jujuy), ubicada en pleno corazón de la Quebrada de Humahuaca, se coronó ganadora del programa “Best Tourism Villages” de la ONU Turismo al imponerse entre más de 270 candidatos de 65 países. El jurado valoró especialmente su entorno natural único, su firme compromiso con la preservación cultural y su modelo de turismo sustentable. Este galardón consolida a Argentina como destino relevante en turismo rural y sostenible, además de poner a Maimará en el mapa internacional con una ventaja competitiva clave: autenticidad. Para los habitantes del pueblo y las autoridades locales, el premio representa una “oportunidad de crecimiento económico y visibilidad global”, sin perder su carácter local y genuino.

Fuente: TyC Sports

