BM – lunes 27 de octubre

ACOMPAÑAMIENTO A LAS COOPERADORAS ESCOLARES Las Cooperadoras Escolares de nuestro distrito vienen realizando una labor incansable para mejorar las instituciones de las que son parte, por ello el Gobierno Municipal mantiene el compromiso de acompañar ese trabajo. Días pasados, el intendente Alberto Gelené y la secretaria de Educación interina, Silveria Giménez, entregaron aportes a las cooperadoras de las Escuelas Primarias Nº 2 y 21. Ambas instituciones tienen proyectos educativos de extensión para fomentar el aprendizaje a partir de la experiencia y la investigación, acciones que el Municipio valora y apoya.

SUBA PARA TRABAJADORES MUNICIPALES El Ejecutivo Municipal determinó un aumento del 5% del Sueldo Básico más un incremento de $20.000 en la Bonificación Fija Remunerativa. El aumento se percibirá este mismo viernes con el cobro del sueldo.

AJEDREZ: BENJAMÍN BUIRAZ CAMPEÓN DEL TORNEO “CUENCA DEL SALADO” Y TOMÁS ESPÍNDOLA GANÓ LA ÚLTIMA FECHA Benjamín Buiraz, representante de la Escuela Municipal de Ajedrez, se adjudicó el Torneo de Ajedrez “Cuenca del Salado” de la categoría Sub 8, luego de triunfar en la quinta y última fecha que se desarrolló el sábado 25 de octubre en el Club de Pesca Deportiva Las Flores. Por otro lado, Tomás Espíndola también tuvo un excelente desempeño al imponerse en la división Sub 14, donde además fue sexto Simón Arce, 7°) Renzo Eluchanz y 9°) Morena Depetrini. El intendente Alberto Gelené y el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, presenciaron el evento acompañando a los alumnos del profesor Mario Orlando, quienes lograron los siguientes puestos: 4°) Benjamín Buiraz (Sub 8), 5°) Elson Calzada (Sub 10); 2°) Ciro Branchesi Gómez, 3°) Lucas Lerra y 10°) Mariano Ribas (Sub 12); 3°) Juan Barreto, 4°) Tiano Puente, 5°) Bautista Pires y 7°) Thiago Ipucha (Sub 16); 2°) Gonzalo Montes de Oca (Sub 18); 2°) Marco Maldonado y 6°) Ana Orlando (Libres); y 3°) Néstor Orlando (Senior).

NATACIÓN: EL EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES CAMPEÓN DE LA LIGA REGIONAL El elenco de Natación de la Municipalidad de Las Flores se consagró Campeón de la Liga Regional, luego de la disputa de la última fecha llevada a cabo el sábado 25 de octubre en Olavarría. El intendente Alberto Gelené, el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, el director general de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini y demás autoridades recibieron a la delegación en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, donde se desató el festejo con familiares y amigos. Los nadadores a cargo de los profesores Katherine Hormaechea, Jonathan Grecco, Evangelina Iriarte y Agustín Disteffano reunieron 1.705,50 puntos, siendo escoltados por: Escualo de Tandil con 1.616,50; Partido de la Costa con 1.495; Escuela de Natación de Tres Arroyos con 952,50; Solarium de Madariaga con 887,50; Racing de Balcarce con 851; Asociación Deportiva Arenas con 546,50; Estudiantes de Olavarría con 481; Ferrocarril Sud de Olavarría con 368; Municipalidad de Rauch con 289; Club Remo de Azul con 228; Club Idea Progresista con 224; Benito Juárez con 223,50; Natación Municipal de Laprida con 221,50; y el CEF N° 32 de Ayacucho con 116,50 unidades. El proyecto al cual apostó el Municipio se refleja con este importante logro, sumado al compromiso y dedicación de alumnos y profesores, con el acompañamiento de los padres.

PADEL: DEBUT Y TÍTULO PANAMERICANO ABSOLUTO PARA FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN CON LA SELECCIÓN MAYOR ARGENTINA Su padre Sebastián también hizo su presentación como coach. La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Fiorella Propato San Martín por adjudicarse el Panamericano Absoluto de Pádel que se desarrolló en Chile. La jugadora de nuestra ciudad integró por primera vez la Selección Mayor Argentina y junto a Francesca Floriani (Quines, San Luis) fueron protagonistas en la obtención de este importe campeonato. En la fase de grupo, el elenco nacional superó a Venezuela y a Paraguay, donde Fiorella y Francesca ganaron sus respectivos partidos 6/1 y 6/2; y 6/3 y 6/0. Luego, en la instancia semifinal, Argentina eliminó a México y en la final derrotó a Brasil, debiendo consignarse que la dupla había sido designada para disputar el tercer punto, pero no fue necesario porque la llave se definió antes. Por otro lado, cabe destacar que Sebastián Propato -padre de Fiorella- estrenó su título de Couch dentro del cuerpo técnico “albiceleste”, siendo valioso su aporte para la consagración. En cuanto a la participación del elenco masculino, también le ganó 2 a 0 la final a Brasil, evidenciándose de esta manera el excelente presente que está atravesando el pádel argentino.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

– Ordenanza N° 3665 (Promulgada por Decreto N° 1746 del 2 de octubre de 2025) por la cual se convalida la Prórroga de vigencia al Convenio de Prestación de Equipos y su Anexo I (CONVE-2025-29607933-GDEBA-DPHMIYSPGP) celebrado entre la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, por un período de ciento ochenta (180) días corridos, para la continuidad de las tareas de ejecución de la obra denominada «Limpieza y Mejoramiento de Cursos de Agua dentro del Partido – Etapa II», en Jurisdicción del Partido de Las Flores.

– Ordenanza N° 3666 (Promulgada por Decreto N° 1745 del 2 de octubre de 2025) mediante la cual el Municipio de Las Flores adhiere a la Resolución N° 350/2025 del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que amplía el marco normativo de la Ley Provincial de Carnes N° 11.123/91, a través de sus Anexos I y II, referidos a las condiciones edilicias, higiénico-sanitarias y requisitos documentales para la habilitación de fábricas de chacinados y/ salazones de pequeña escala.

– Ordenanza N° 3667 (Promulgada por Decreto N° 1744 del 2 de octubre de 2025) mediante la cual el Partido de Las Flores se adhiere al Decreto Provincial N° 2196-2025, a través del cual se declara el Estado de Emergencia y/ Desastre Agropecuario por inundación en las Circunscripciones I a XII del Partido, por el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de 2025.

