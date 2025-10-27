Comienza esta semana el 23er. Encuentro Internacional de Teatro del Borde

Desde este jueves 30 de octubre al sábado 1 de noviembre, podrás disfrutar de toda la programación. Habrá teatro para todas las edades y gustos, en diferentes espacios de la ciudad, con entradas a precios muuuyyy promocionales. Obras I M P E R D I B L E S, de primer nivel.

Este año nos visitarán las compañías:

La Rueda Títeres (Bragado)

A Tope (Saladillo/CABA)

La Reina de Turdera (Lomas de Zamora)

-Cuentos en las Orejas_ (San Francisco de Bellocq, Tres Arroyos)

Tres Robles (Tandil)

-Murallón Teatro- (Tandil)

-Le Pouf_ (Tandil)

Y realizaremos un encuentro de investigación y reflexión sobre la expectación teatral en las escuelas, a cargo de:

el Dr. Jorge Dubatti (Director del Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino”, creador y director de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, Académico de Número de la Academia Argentina de Letras y Miembro Correspondiente de la Real Academia Española)

el Prof. Fabio Ragone (Asesor Pedagógico de la Dirección de Educación Artística, exinspector Jefe de Marcos Paz, actor y docente de Teatro)

el Prof. Pepo Sanzano (actor, dramaturgo y docente de Teatro. UNICEN)

y la Escuela de Espectadores de Las Flores.

Todas las actividades serán abiertas al público (incluso las que se realizan en instituciones escolares).

Mirá el detalle de cada propuesta en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1HWXtWDbza9KafK4zjqgtI5FhvfcY0H4x/view?usp=sharing

