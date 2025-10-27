27 de octubre de 2025

Se cumplen 15 años de la muerte de Néstor Kirchner

Abogado y político argentino, Néstor Kichner ocupó la presidencia de la Nación entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007; la gobernación de la provincia de Santa Cruz en dos oportunidades, entre el 10 de diciembre de 1991 y el 24 de mayo de 2003 y fue diputado por la provincia de Buenos Aires desde 2009 hasta su muerte. Realizó sus estudios de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde en 1974 conoció a la actual vicepresidenta Cristina Fernández, con quien se casó en 1975 y se trasladaron a vivir a Río Gallegos, donde abrió junto a su esposa un estudio jurídico propio. En 1981, fundó junto a ella y su hermana Alicia, el Ateneo Juan Domingo Perón, y al año siguiente la unidad básica Los Muchachos Peronistas, que le sirvieron de estructura para aspirar a la intendencia de su ciudad en las elecciones de 1983. En 1987, ganó los comicios locales encabezando la lista del Frente para la Victoria Santacruceño, lo que le otorgó suficiente apoyo para ser electo en 1991 gobernador de la provincia por el 61% de los votos. En las elecciones presidenciales de 2003, Kirchner encabezó la lista del Frente para la Victoria y obtuvo el segundo lugar con el 22,24% de los votos, accediendo a la presidencia luego de que Carlos Menem renunciara a la segunda vuelta electoral. Al asumir la presidencia, encaró una etapa de reconstrucción política, económica, social y cultural, luego de la profunda crisis argentina de 2001. Además de ser elegido diputado nacional en 2009, en mayo de 2010 fue designado Secretario General de UNASUR (Unión de Naciones del Sur), cargo que ejerció hasta su muerte.

Fuente: Radio Nacional

