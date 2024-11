Guerendiain de la comisión por mantenimiento de nuestra Iglesia: Así quedó un ala del techo.

Luego de la exitosa cena en las instalaciones de la SRLF a principios del mes de septiembre donde arrojó un resultado positivo, invitamos al piso a Ricardo Guerendiain, miembro de la comisión por el mantenimiento del patrimonio de la Iglesia, donde en ya se restauró el ala que da al domicilio del Cura Párroco.

“Cuando el visitante viene a Las Flores o va a la laguna, a la iglesia o al museo, es una belleza… Tiene un órgano único, con un patrimonio que debemos mantenerlo sea uno o no católico… Hemos andado bien, pero hay que seguir porque el camino es bastante largo. Se está haciendo la restauración de la casa del sacerdote, está linda pero se llovía, en realidad se inundaba, se está preparando porque el padre Eduardo se va a instalar ahí. La iglesia se está pintando con un impermeabilizante, vino gente especializada para la cúpula y el presupuesto fue de 26 millones de pesos. Otra parte importante es el cambio de 18 chapas en el sector del altar, en la punta. Vamos comprando porque hay fondos, pero la obra es inmensa y hay que motivarla…” Decía en el comienzo Ricardo.

Asimismo, “Son muchísimos metros cuadrados a cubrir. También estaba el problema de la pérdida del tanque y los daños en las canaletas ocasionados por la presencia permanente de palomas. También es necesario cerrar las ventanas del campanario para que no entren y se queden ahí, aparentemente hay una traba que no funciona bien…Hay mucha gente interesada, muchos chicos jóvenes que están participando. Todos trabajamos por igual, no hay una cabeza, cada uno hace alguna cosita. Yo hago como visitas en los Corralones para chequear, esto se hace todo a pulmón con gente de Las Flores. Por ahí alguien de afuera escucha y colabora con la Comisión. Las parroquias de los parajes y los barrios hacen sus rifas y sus cosas y se van manteniendo… Lo que hemos juntado es buena moneda, pero se ha arreglado y dejado en condiciones la casa del padre, más el mantenimiento de la iglesia, la mano de obra, materiales, todo es caro porque constantemente hay que ir haciendo cosas…” Recordando el éxito de la cena, dijo: “La idea es institucionalizar la cena que se hizo en septiembre para que se haga cada año. Está la idea de pequeños encuentros de 20 o 30 personas para seguir recaudando. También por ejemplo el otro día se notificó de un sobre con buen dinero que se agradece muchísimo, con varios así andaríamos bien…” comentaba jocoso Guerendiain.

En el final; “Lo de la cena al principio impactaba y parecía imposible pero se hizo. Además con las propagandas se ayudó muchísimo. No era tanto lo que se cobraba porque el valor es casi lo mismo que cuando vas a comer a un restaurante. Se hizo una buena comida y salió todo bien, nos anima para que el año que viene se haga nuevamente…A veces sorprende la voluntad y capacidad de la gente de tener ganas y querer colaborar. Vamos a ir anunciando trabajo por trabajo lo que se está haciendo y el que quiera venir para ver lo que se hace con los fondos, que venga que los esperamos cuando quieran…” Afirmaba Guerendiain.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A GUERENDIAIN

Chapas extraídas del techo de la iglesia

