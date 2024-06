Guillermina Gómez, concejal Bloque Adelante-Juntos: Sesión en el concejo y corre por tu meta en septiembre

En el día de la fecha nos comunicamos con la concejal por adelante Juntos y fundadora de la Asociación Creab, donde tratamos diversos temas, entre ellos el institucional donde se avecina una competencia pedestre concientizadora para el mes de Septiembre.

“Estamos contentos porque se viene “Corre por tu meta”, en el mes de septiembre. Se trata de una carrera “inclusiva” que vamos a organizar junto al Club Ferro y Atletismo Las Flores con distancias de 2K Kids, 5K y 10K. Será en las inmediaciones del estadio de Ferro y para toda la familia, la idea es que estemos todos presentes y visibilizando que todos podemos hacer las mismas cosas…Yo pienso que avanza la concientización en la sociedad, no sólo nosotros sino le pasa a muchas instituciones que trabajan para la visibilización y saber que hay lugares para todos y que podamos llegar al mismo objetivo, se trabaja también con el municipio para modificar barreras arquitectónicas (calles, veredas, etc.) Contaba en el comienzo.

En el HCD y sesión del día de ayer, dijo: “Estamos conformes con el proyecto relacionado con geriátricos debido a cuestiones de vecinos que se nos habían acercado planteándonos ese tema, se trabajó en la modificación de la ordenanza que ya existía, entre los nuevos cambios sobresale que habrá un equipo interdisciplinario que se ocupe y acompañe a las instituciones para brindar una mejor calidad de vida…” sobre otros de los temas tocados: “Vacunación Adultos, es un proyecto para visibilizar lo que está haciendo el equipo de la secretaría de salud, es poder reconocer ese trabajo y concientizar a la población de la importancia de estar vacunados…” Por el lado del proyecto del LLA, y la solicitud de certificados penales, dijo: “Pasó a comisión plenaria un expediente sobre regulación presentación de certificado de antecedentes penales de empleados que cumplen funciones en la actual Subsecretaria de Seguridad. Es para hacer más completa la tarea de esa área tan importante para la comunidad…” Sobre el proyecto presentado por Kuky Berecochea, y organizar una lista de potables dadores, dijo: “se busca un alivio de aquellos que tengan un familiar con una situación de urgencia, que se les pueda facilitar un listado de dadores de sangre para evitar pérdida de tiempo haciendo cadenas o saliendo a pedir, con una lista se haría más ágil…” sobre el contenido de la ordenanza para la reparación de los juegos en Rosas, dijo: “En una actividad deportiva en Rosas que se desarrolló hace poco se me dio por ver la plaza, y vi que los niños no podían jugar porque los mismos estaban rotos, solicitamos que se arreglen, más allá que se está tratando el presupuesto participativo, que no se espere a la votación sino que se puedan arreglar antes, también para que aquellos visitantes puedan disfrutar adecuadamente de la plaza. Se usan un montón los juegos y la gente concurre para juntarse con amigos, el deterioro de los mismos obliga a una revisión para no tener un accidente, que se haga un chequeo de los juegos en todas las plazas es muy importante…” Arreglo de la terminal de ómnibus: “ha postergado aquel tema del posible cambio de lugar, el proyecto que presentamos es sobre el estado actual, la gente que trabaja ahí y vecinos que han concurrido notaron que se encuentra el techo con algunas manchas, nosotros nos acercamos y observamos esa problemática por eso presentamos para que se accionen los trabajos de arreglos necesarios…” Comentaba la edil.

Audio de la entrevista a Guillermina Gómez

