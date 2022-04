Hablamos con Beltrán Vergez flamante presidente del CUF

Ayer fue la primera reunión de la Comisión Directiva para vernos y contactarnos y empezar con los primeros proyectos. Planteamos a futuro, recién comienza el mandato, vamos a velar por su nuevo funcionamiento y retomar el camino en lo social y avanzar por ejemplo en el proyecto de casa 12, la restauración de la fachada y darle seguridad a esa torre tan linda que es patrimonio platense. Se comenzó a trabajar para evitar derrumbes en la parte del torreón y lo que es proyecto en sí quedó por ahora medio tapado por el tema eleccionario pero la verdad que sigue en cuestión crítica pero va despacio. Varios ex becados nos ayudaron mucho como Fabricio -Pesh-, pero creo que va más por motivación política y acelerar el proyecto, hace unas semanas tuvimos una jornada de trabajo donde hacemos trabajos para la casa, lo que está a nuestro alcance porque los gastos se incrementan, estuvimos pintando la cocina, reacondicionando las puertas, el año pasado lo hicimos en casa 5. Este año llegamos con lo justo con los ingresantes y estamos casi a capacidad máxima, casi al límite. Este año ingresaron cerca de 35 personas ya teniendo 40 personas así que seremos casi 70. Es un impulso interesante poder mantener a los asociados y estamos evaluando el tema del cobro y el ingreso de nuevos socios. El año pasado nos vino un subsidio de la municipalidad, que vino muy bien, pero la ayuda no es algo de todos los meses. El convenio por el banco de sangre sigue estando al igual que con el Hospital, estuvimos pensando en hacer colecta de sangre pero aun no está del todo organizado, si se puede dar estará muy bien.

ENTREVISTA A BELTRAN VERGEZ

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram