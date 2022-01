Hackeo en el face de Alpha

Hecho lamentable para quienes nos dedicamos a expresar lo que le pasa a la sociedad. Sin dudas, estamos viviendo momentos muy sensibles que han generado el trabajo del guante blanco. Días atrás publicamos una nota extraída del face del portal del veterano de Guerra Gustavo Mondini. Al parecer ciertos detalle fueron eliminados..este es el mensaje como descargo por el hecho ocurrido:

Hola Ernesto, buenas noches. Ingrata fue mi sorpresa al ingresar al portal de Facebook de Fm Alpha915 y alertado por una persona de mi confianza felicitandome por las respuestas que le di a la gente en la publicación sobre lo que me aconteció el día 31 y ver con gran asombro que no solo borraron mis respuestas, sino que también eliminaron algunas preguntas. No creo haberle faltado el respeto a ninguno como así tampoco haber escrito algo que no aconteció… Mi repudio de mi parte hacia quien lo concreto, que también viva la libertad de prensa…,

