Hernán Carrillat nuevo presidente de la SRLF: El productor tiene las anteojeras en producir

A mediados de este mes se dio la asamblea en la SRLF donde se eligió a la nueva comisión directiva, en este caso la máxima votación recayó en Hernán Carrillat. En «el periodistico» del dia de la fecha, nos visitó manifestando:

La Comisión está muy bien afilada, cada uno en su función y eso no cambia, no importa la distribución de cargos, está todo aceitado, eso hace que uno esté bien acompañado y respaldado. La pandemia nos cambió a todos, volver después de eso y encarar la expo Rural ojalá la podamos hacer, todo cambió pero nosotros seguimos con los parámetros de ser funcionales a los productores y pelearla al lado de ellos…creo que el productor debe acompañarnos más para tener una fuerza gremial más importante y de mayor peso…el productor agropecuario está concentrado en muchos detalles y tal vez no está en su cabeza pasar o acercarse a la Rural. Están encasillados en producir, trabajar, pagar impuestos, la cría de sus animales, mirar el tiempo, tienen anteojeras para producir..Por otro lado acotaba, el reclamo del 23A fue muy bueno, realmente convocante, sirve para que todos se den cuenta que hay mucha gente disconforme con lo que hace este gobierno…por ahí el ministro tiene la mejor decisión pero si de arriba le tiran otra decisión no puede hacer nada, Domínguez puede tener buenas intenciones pero si la mesa chica le baja línea nada puede hacer…Con respecto al contacto con el gobierno local dijo: tenemos una relación fluida, buena y cada que vez que nos llaman estamos, los caminos rurales están bastante bien, los caminos troncales están bien mantenidos, vemos que se están comprando máquinas y nos parece muy bien, eso facilita para sacar nuestra producción…en el camino a Belgrano estaban trabajando en el camino rural, pasas Newton y el camino es otro, hasta Belgrano está bastante mas golpeado…estaba pasando un pisón grande, por ser domingo era bueno que se esté trabajando…Como contacto con los productores de nuestra ciudad en general, dijo: vamos a tratar de que más productores lleguen y se enteren de lo que hacemos y luego ver, esperemos que no haya confrontación más directa y no reaccionar cada vez que nos tocan el bolsillo. Ponemos mucho de nuestro esfuerzo y nuestro tiempo y esperemos que ellos se nos acerquen…

ENTREVISTA A HERNAN CARRILLAT

