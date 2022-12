Hernán Carrillat, Pte. de la SRLF: “Argentina es el único país donde uno se funde produciendo

El titular de la entidad rural visitó la 91.5 este martes y dejó un balance del 2022. “Terminamos con una gran incertidumbre de lo que se viene, sobre todo por la cuestión climática y por lo político que seguimos sin un plan para saber por dónde hay que ir…. Nosotros Jugamos con demasiadas variables, a parte de los commodities, también los precios según cómo se levanta el ministro de economía y también que los exportadores te pongan el precio que tiene que ser no…” Agregando dijo: “El clima no se puede manejar, ahora si tenés previsibilidad para decir que vamos a tener un año malo, uno puede hacer una pastura para poder hacer rollos, a mi me sirve igual, pero cuando uno no tiene previsibilidad, y cuando la hacienda baja un 20% / 25 % y cuando sube la inflación la cosa cambia, que tipo va a invertir a nivel dólar, porque los fertilizantes, nadie se va a poner gastar plata a nivel dólar soja para tener un respaldo, uno se funde, esto fue a nivel nacional, hablo de la seca, no es que le agarró a nuestra zona, la pasa mal, el norte, el oeste, o vendés o se muere el ganado. No hubo agua, heladas tardísimas y las pasturas se quemaron, no tuvimos primavera, pasaron de helada a seca, no hubo pasto natural, los animales débiles, perdimos dos meses de servicio, los más importantes -octubre y noviembre- y veremos el porcentaje de preñes para la próxima etapa…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA A HERNAN CARRILLAT

